Subaru mit großer Zubehör-Aktion

Subaru Kunden sind seit jeher dafür bekannt, einen aktiven Lebensstil zu pflegen und ihr Fahrzeug stark darin einzubinden.

Gerade in Zeiten, in denen die individuelle Mobilität für Urlaub und Freizeitgestaltung wieder stark an Wichtigkeit gewinnt, will Subaru seine Kunden die besten Lösungen dafür bieten. Aus diesem Grund startet Subaru pünktlich zur Urlaubssaison eine umfangreiche Aktion für Original-Zubehör.

Kunden, die im Aktionszeitraum bis 31. August 2020 einen Neuwagen kaufen, erhalten Original Subaru Zubehör im Wert von 500,- Euro geschenkt. Jedes weitere Zubehör, dass der Kunde beim Fahrzeugkauf für die Individualisierung seines neuen Subaru wählt, ist zusätzlich um 25% reduziert.

Subaru will seine Kunden dadurch noch besser dabei unterstützen, die maßgeschneiderte Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Nicht umsonst vertrauen viele Kunden ihrem Subaru bereits seit Jahren wegen des bewährten Allradsystems und der Verlässlichkeit als Zugfahrzeug.

Auch bei den neuen e-BOXER Modellen hat Subaru an diesen Tugenden festgehalten und sowohl den Symmetrical AWD als auch Zuglasten, Zuladungslasten und das Platzangebot gewohnt hochgehalten.

Der e-BOXER unterstützt beim Anfahren und bei mittleren Geschwindigkeiten, bei Ausflügen ins Gelände bietet das System sofort verfügbares Drehmoment. Ausgeklügelte Assistenzsysteme wie das vielfach prämierte EyeSight oder diverse Kameras rund um das Fahrzeug machen die nächste Urlaubsreise nicht nur sicher, sondern sorgen auch für die nötige Entspannung.

