Was man mit einem Tesla Model S aus 2013 noch tun kann

In den letzten Jahren sind die Preise für Oldtimer stark gestiegen, was kein Wunder ist, denn neue Autos werden den Oldtimer-Status nur schwer erreichen, allen voran die Elektroautos.

Mittlerweile kommen nämlich die Besitzer der etwas älteren Elektroautos in eine Situation, in der sie entscheiden müssen, wie es mit dem Auto weitergehen soll. So wie auch Tuomas Katainen aus Finnland.

Nachdem der Besitzer eines Tesla Model S Modelljahr 2013 auf einmal einen Fehlercode im Fahrzeug hatte, der ihn veranlasste das Fahrzeug in die Werkstatt zu schleppen, kam nach einem Monat Wartezeit ein bitteres Ende: Die Werkstatt teilte ihm mit, dass sie nichts mehr tun können, außer die Batterien für rund 20.000,- Euro zu wechseln.

Ein Preis, der den Wert des Fahrzeugs natürlich deutlich übersteigt. So hatte der findige Finne nur noch eine Lösung für sein Tesla Model S gesehen. Wie diese Lösung aussieht, sehen Sie in diesem YouTube-Video: