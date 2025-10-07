Der Toyota Aygo X Hybrid startet 2026

Toyota schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der City Cars. Mit dem neuen Aygo X bringt die Marke erstmals einen Vollhybrid in das Segment der Kleinstwagen und kombiniert damit Effizienz mit urbanem Fahrspaß.

Die Markteinführung in Österreich ist für Anfang 2026 geplant. Mit nur 85 Gramm CO 2 pro Kilometer setzt der Aygo X einen Bestwert bei Fahrzeugen ohne externe Ladeoption.

Auch über die gesamte Lebensdauer sinkt der CO 2 -Fußabdruck um 18 Prozent. Gleichzeitig bietet der neue Hybrid mehr Leistung und Fahrdynamik als sein Vorgänger. Mit 116 PS beschleunigt er in unter zehn Sekunden auf Tempo 100 und bleibt dabei effizient und leise.

Einstieg in die Hybrid-Welt mit dem Toyota Aygo X

Seit seiner Einführung 2022 wurden bereits mehr als 210.000 Einheiten des Aygo X verkauft. Nun macht er die Hybridtechnik für noch mehr Kunden zugänglich und ermöglicht den Einstieg in die elektrifizierte Mobilität.

Grundlage ist die GA B Plattform, die für hohe Karosseriesteifigkeit, niedrigen Schwerpunkt und ein agiles Fahrverhalten sorgt. Trotz kompakter Maße bietet der Innenraum spürbaren Komfort und Übersicht.

Optisch unterstreichen das markante Crossover Design, neue 17 oder 18 Zoll-Felgen sowie frische Farbtöne wie Cinnamon, Urban Khaki oder Lavender den urbanen Charakter.

Eine besondere Rolle spielt die neue GR SPORT Variante, die ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk, direktere Lenkung und exklusive Details wie die Farbe Mustard bietet.

Auch beim Thema Sicherheit geht Toyota neue Wege. Das aktualisierte Pre Collision System erkennt noch mehr Verkehrssituationen, ein Notfall Lenkassistent und eine intelligente Geschwindigkeitsregelung steigern die Sicherheit im Alltag.

Moderne Multimedia-Lösungen mit bis zu 10,5 Zoll Touchscreen, kabelloser Smartphone-Integration und optionalem JBL Soundsystem machen den Aygo X auch digital fit. Damit wird er zum Pionier seiner Klasse und bringt die Hybridtechnologie in die Städte von morgen.

Weitere Infos unter www.toyota.at