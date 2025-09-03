C toyota 001vergrößern (Bildquelle: Toyota)
Bestellstart Toyota Corolla Cross

Frisch geliftet geht der Toyota Corolla Cross in seine zweite Lebenshälfte, ab sofort kann der kompakte SUV auch in Österreich bestellt werden.

Deutlich aufgefrischt geht der kompakte Toyota Corolla Cross ab Herbst 2025 an den Start. Zu erkennen ist er vor allem an der neu gestalteten Frontpartie mit sehr markanten LED-Scheinwerfern.

Auch das Heck zieren neuen LED-Rückleuchten, und im Innenraum gibt es eine neue Mittelkonsole und einen Digitaltacho mit 12,3″ sowie einen Touchscreen mit 10,5″.

Preislich startet der Corolla Cross Active bei 37.990,- Euro inklusive Navigationssystem, Zweizonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfern und beheizbaren Vordersitzen.  Das Basismodell ist nur mit dem 1,8-Liter-Hybridantrieb mit 140 PS (103 kW) Systemleistung erhältlich.

Auch ein Allradantrieb ist beim Toyota Corolla Cross erhältlich

Beim ab 40.690,- Euro teuren Corolla Cross Active Drive kann man auch den 2,0-Liter-Hybridantrieb mit 180 PS (132 kW) Systemleistung wählen, der Preis für dieses Motorisierung liegt bei 42.490,- Euro. Der 2,0-Liter-Hybrid ist auch mit Allradantrieb kombinierbar.

Neu im Programm ist die sportliche GR Sport-Ausstattungslinie, die ab 44.690,- Euro bestellbar ist. Hier sind spezielle Alcantara-Sitze, ein um 10 mm abgesenktes Fahrwerk und 19″-Alufelgen Serie.

Für viel Luxus sorgt die Top-Version Lounge, die ab 47.690,- Euro erhältlich ist, und schon über Ledersitze, Metallic-Lackierung, ein Panoramaglasdach und Matrix-LED-Scheinwerfer verfügt.

Weitere Infos unter www.toyota.at

