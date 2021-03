Toyota bleibt dem Kleinstwagen treu

Als Einstiegsmodell in die Toyota Welt kommt dem Neuzugang eine wichtige Rolle bei. Die verschiedenen Plattformen der Toyota New Global Architecture (TNGA) verbessern nicht nur das Handling und Fahrverhalten neuer Fahrzeuge.

Sie geben den Designern auch zahlreiche Freiheiten und tragen darüber hinaus zum hohen Sicherheitsniveau bei. Der neue Toyota Yaris beispielsweise, der ebenfalls auf der GA-B Plattform basiert, kombiniert in der vierten Modellgeneration ein dynamisches Design, ein ausgezeichnetes Packaging und eine umfangreiche Sicherheitsausstattung mit einem effizienten und reaktionsschnellen Hybridantrieb.

Diese Mischung ist nicht nur bei den Kunden begehrt, sondern bescherte dem kleinen Toyota Modell unlängst auch den Titel als Europas Auto des Jahres 2021 . Mit dem noch in diesem Jahr auf den Markt rollenden Yaris Cross steht das nächste Modell bereits in den Startlöchern. Zusammen mit dem noch folgenden, neuen Kleinstwagen wird Toyota künftig voraussichtlich mehr als 500.000 Fahrzeuge pro Jahr auf der GA-B Plattform in Europa produzieren.

Dieses Volumen sichert die notwendigen Skaleneffekte, mit denen wettbewerbsfähige Preise möglich sind. Mindestens genauso wichtig ist der Antrieb: Das A-Segment wird bislang stark von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor dominiert – dieser Trend wird sich wohl auch in Zukunft fortsetzen, weil das Budget und der finanzielle Rahmen in dieser Fahrzeugklasse eine wichtige Rolle spielen.