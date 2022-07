Toyota GR Supra mit Handschaltung

Bislang konnte man den sportlichen Toyota GR Supra ausschließlich mit einem Automatikgetriebe bestellen, ab sofort kann man ihn aber auch mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung ordern.

Angetrieben wird er weiterhin vom bewährten 3,0-Liter-6-Zylinder, jedoch verfügt er schon serienmäßig über das Granturismo-Paket. Das manuelle Getriebe macht den GR Supra um 21,8 Kilogramm leichter, wodurch er sich noch sportlicher bewegen lässt.

Mit dem GR Supra Lightweight spart man weitere 16,5 Kilogramm ein, muss dabei aber auf das bewährte Audiosystem, Lederpolsterung, Lendenwirbelstütze und elektrische Sitzverstellung verzichten.

Der Basispreis für den GR Supra Lightweight liegt bei 73.690,- Euro. Für den GR Supra Moonstone Edition bezahlt man 79.990,- Euro, bekommt aber auch die mattweiße Außenfarbe “Moonstone Weiߔ.

Diese harmoniert mit einem hellbraunen Interieur und verleiht dem sportlichsten Toyota auch einen schönen Kontrast. Die Versionen mit manueller Schaltung sind auch am roten “Supra”-Schriftzug am Heck zu erkennen. Alle Modelle sind zudem in neuen Außenfarben und mit verbesserter Abstimmung erhältlich.

