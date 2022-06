Der neue Toyota Hilux GR SPORT

Der Toyota Hilux wird jetzt als GR SPORT optisch ganz auf Sportlichkeit getrimmt. Innen wie außen ist der Hilux GR SPORT mit typischen GR-Designmerkmalen versehen.

So gibt es unter anderem einen schwarzen Kühlergrill mit horizontalem Mittelstreifen, auf dem statt dem Markenemblem der klassische Toyota-Schriftzug zu finden ist.

Auch die Trittbretter, die Radhaus-Verbreiterungen und der Hecktürgriff sind in Schwarz gehalten und verleihen dem Pickup in Kombination mit den speziellen 17″-Leichtmetallfelgen einen noch dynamischeren Touch.

Die roten Federn und Dämpfer sorgen ebenfalls für einen Hauch mehr Sportlichkeit. Die Dämpfer sind aber nicht nur optisch verändert, der Hilux GR SPORT verfügt auch über eine verbesserte Aufhängung und Einrohr-Stoßdämpfer, die ihn deutlich agiler machen sollen.

Im Innenraum hat man ebenfalls für einen deutlich sportlicheren Look gesorgt. Serienmäßig sind Sportsitze für Fahrer und Beifahrer in perforiertem “Suede” mit Leder-Applikationen und roten Kontrastnähten an Bord.

Der GR SPORT-Schriftzug findet sich an den Sitzlehnen, den Fußmatten, dem Startknopf und der Animationsgrafik des Infodisplays. Dekoreinlagen in Carbon-Optik und ein roter Dekorstreifen, der sich über das gesamte Cockpit zieht, runden die Änderungen ab.

Preislich startet der 204 PS (150 kW) starke Pickup bei 62.490,- Euro, im Preis enthalten sind auch LED-Scheinwerfer, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und noch vieles mehr.

Weitere Infos zu Toyota unter www.toyota.at