Toyota

Der neue Toyota Land Cruiser FJ

In Japan hat jetzt mit dem Land Cruiser FJ eine kleine Version des Land Cruiser ihre Premiere gefeiert, der coole Offroader wird aber leider nicht zu uns kommen.

Speziell für Japan hat Toyota den Land Cruiser FJ entwickelt, der wie sein großer Bruder mit einem genialen Retro-Look überzeugen kann. Auch beim FJ kann man zwischen zwei Frontdesigns wählen.

Die Version mit den runden Scheinwerfern ist dabei noch mehr auf Offroad getrimmt und hebt sich optisch deutlich von der Version mit den eckigen Scheinwerfern ab.

Auf einer Länge von 457,5 cm soll der Land Cruiser FJ auch viel Platz für die Passagiere bieten, das Cockpit erinnert ebenfalls an den großen Land Cruiser und ist modern, robust und übersichtlich gestaltet.

Leider kommt er nicht zu uns

Angetrieben wird der Allradler von einem 2,7-Liter-Benzinmotor mit einer Leistung von 163 PS (120 kW). Die Schaltung erfolgt über ein 6-Gang-ECT-Getriebe.

Leider wird der Toyota Land Cruiser FJ aber nicht zu uns kommen, auch wenn er sicher hier viele Freunde finden würde. Die strengen Abgasregeln der EU und die damit verbundenen CO2-Strafsteuern verhindern, dass der coole Offroader bei uns auf den Markt kommen wird.

Weitere Infos unter www.toyota.at

