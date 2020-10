Toyota steigert Marktanteil in Europa

Der japanische Automobilkonzern kommt damit besser durch die Corona-Zeit als der europäische Pkw-Gesamtmarkt, der von Januar bis September 2020 um 25 Prozent eingebrochen ist. Toyota und Lexus konnten im gleichen Zeitraum ihren gemeinsamen Marktanteil um 0,8 Prozentpunkte auf nunmehr 6,1 Prozent ausbauen.

Die ungebrochen große Nachfrage nach Hybridfahrzeugen spielt dabei eine entscheidende Rolle: Mit 372.893 Einheiten verfügt jedes zweite Modell (52 Prozent) über die Kombination aus Benzin- und Elektromotor. In Westeuropa liegt der Anteil sogar bei 63 Prozent, Lexus ist hier mit 99 Prozent nahezu ausschließlich elektrifiziert unterwegs. Die Marke Toyota hat von Januar bis September 2020 europaweit insgesamt 664.157 Fahrzeuge abgesetzt, davon 340.226 mit Hybridantrieb. Lexus steuerte weitere 50.924 Einheiten bei, darunter 32.667 Hybridfahrzeuge.

Im unlängst zu Ende gegangenen dritten Quartal verzeichnete Toyota Motor Europe sogar eine leichte Erholung: Von Juli bis September kletterte der Absatz um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Verantwortlich ist insbesondere die neue Modellgeneration des Toyota Yaris: Für den Kleinwagen, der in vierter Auflage erstmals auf der Toyota New Global Architecture (TNGA) Plattform aufbaut, sind im September so viele Bestellungen eingegangen wie nie zuvor für ein Toyota Modell in einem Monat.