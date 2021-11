Toyota erreicht 3,5 % Marktanteil im Oktober

Im Oktober wurden 14.755 Pkw-Neuzulassungen registriert und damit um 39,2 % weniger als im Vorjahresmonat.

Kumuliert hat sich damit das bisherige Jahresplus egalisiert. Mit kumulierten 204.636 Neuzulassungen entspricht das aktuelle Ergebnis dem aus dem Vorjahr (204.913 NZL).

Die leichten Nutzfahrzeuge (N1) verbuchen 2021, aufgrund gesetzlicher Änderungen (NoVA), regelmäßig ein Plus — – im Oktober sogar plus 170,4 %, kumuliert plus 74,9 %. In absoluten Zahlen sind dies 8.189 Neuzulassungen im Oktober und 53.310 nach den ersten zehn Monaten.

In dem stark sinkenden Neuwagenmarkt konnte Toyota den Marktanteil im Oktober auf hervorragende 3,5 % steigern. Die Pkw-Neuzulassungen liegen bei 513 Fahrzeugen.

Werbung

Auch kumuliert gibt es eine deutliche Steigerung: 2,6 % kumulierter Marktanteil entspricht + 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreswert. Bei den Neuzulassungen stehen 5.291 Fahrzeuge (+12,1 %) in der 10-Monats-Bilanz.

Bei den leichten Nutzfahrzeugen der Klasse N1 (bis 3.500 kg Gesamtgewicht) erreicht Toyota im September rekordverdächtige 6,0 % Marktanteil und 492 Neuzulassungen. Damit rangiert Toyota im September bei den leichten Nutzfahrzeugen sogar auf dem 5. Platz.

Kumuliert werden mit 1.684 Toyota N1-Neuzulassungen 3,2 % Marktanteil erreicht. Mit gesamt 6.975 Neuzulassungen (Pkw und leichte NFZ) bleibt Toyota die stärkste japanische Marke in Österreich.