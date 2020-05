Toyota im April beliebteste japanische Marke

Peugeot 2008 GT-Line Automatik – Testbericht

Der neue Peugeot 2008 GT-Line PureTech 130 EAT8 tritt in einem heiß umkämpften Segment an. Wir verraten in unserem Test, worin er sich von den zahlreichen Mitbewerbern abhebt.

Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber