Der neue Toyota Sienna

Der Toyota Sienna zählt in den USA zu den beliebtesten Vans, die neue Generation soll jetzt noch luxuriöser, sparsamer und vielseitiger werden.

Optisch besticht der Van mit einer sehr dynamischen Linienführung, eine sportlichere Optik hat derzeit kein anderer Van vorzuweisen. Die geschliffenen Kanten passen dem Familienfreund sehr gut.

Trotzdem soll der neue Sienna noch mehr Platz für Passagiere und Gepäck bieten. Er kann auch mit einigen Neuerungen und Highlights aufwarten.

So gibt es zum Beispiel im Fond "First Class"-Sitze mit ausfahrbarer Schenkelauflage, einen integrierten Staubsauger und einen Mini-Kühlschrank. So soll das Reisen noch angenehmer werden.

Das Cockpit bietet einen hoch positionierten Touchscreen und wirkt auf den ersten Fotos sehr hochwertig und modern. Unter der breiten Mittelkonsole gibt es eine riesige Ablage. Ein 1.200 Watt JBL-Soundsystem verwandelt den Van auf Wunsch auch in eine Konzerthalle.

Im Innenraum gibt es insgesamt sieben USB-Ports und 18 Getränkehalter, was den praktischen Nutzwert als Familienvan weiter steigert.

Für einen sparsamen und dennoch flotten Antrieb sorgt ein 2,5 Liter-Benziner in Kombination mit einem Elektromotor. Der neue Sienna wird ausschließlich als Hybrid angeboten. Die Systemleistung liegt bei 246 PS (181 kW), und es gibt auch einen elektrischen Allradantrieb.

Natürlich verfügt der neue Sienna auch alle relevanten Sicherheitsfeatures, diese reichen vom Totwinkel-Warner, über den Rückfahrassistenten bis zum adaptiven Tempomat.

Vorab soll der neue Sienna weiterhin nur in Amerika erhältlich sein, aber nachdem Toyota ab 2021 auch den Highlander zu uns bringt, lebt die Chance, dass auch der Sienna den Weg nach Europa finden wird.