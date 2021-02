Toyota Versicherung startet in Österreich

Die Toyota Versicherung wird nun laufend im gesamten heimischen Toyota Händlernetz integriert, um den Kunden ein komplettes Angebot – gemeinsam mit den Finanzierungen der Toyota Kreditbank – aus einer Hand anbieten zu können.

Toyota Kunden erhalten damit maßgeschneiderte Produktlösungen und exklusive Prämien-Konditionen. Neben der individuellen Beratung direkt im Autohaus sorgt das professionelle Schadenmanagement für eine einfache und unkomplizierte Schadenabwicklung und beste Servicequaliät in der Toyota Fachwerkstätte. Angeboten werden alle Arten von Kfz-Versicherungen, wie Haftpflicht- und diverse Kaskoversicherungen.

In Deutschland ist die Toyota Versicherung bereits seit vielen Jahren fixer Bestandteil im Kfz-Handel und bei den Kunden. Die höchsten Zufriedenheitswerte im Kfz-Handel in den bewerteten Einzelkriterien, Bestnoten in den Bereichen Leistungsspektrum/Angebotspalette, Mitarbeiterkompetenz und Servicequalität haben die Toyota Versicherung beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2020/2021 bereits zum zehnten Mal Gesamtsieger als beste Herstellerversicherung werden lassen.

Martin Fraiss, Geschäftsführung TIS Österreich: „Wir verstehen uns als Kompetenz Center für Toyota in allen Versicherungsfragen in Österreich und wollen den besten Service liefern. Mit unserem Angebot werden wir sowohl unsere Kunden begeistern als auch unser Händlernetz stärken. Wir entwickeln innovative Produkte auf Basis unserer Fahrzeugmodelle und Connected Services und werden damit zu einem relevanten Anbieter am Markt im Bereich der nutzungsabhängigen Versicherung.‘‘

Ein Beispiel für die nutzungsabhängige Versicherung ist die Hybridversicherung: Mit der Hybridversicherung ist es möglich eine Reduzierung der Versicherungsprämie zu erfahren.

Das Angebot baut auf dem Prinzip auf: Je länger eine zurückgelegte Strecke elektrisch gefahren wird, desto mehr kann der Nutzer sparen. Um Auskunft über das individuelle Fahrzeugnutzungsverhalten zu erhalten, kann der Kunde die kostenlose MyT App von Toyota nutzen. Hier erfährt der Kunde wieviel Prozent und wieviel km der zurückgelegten Strecke im EV-Mode gefahren wurden. Auch der mögliche Folgebonus wird hier abgebildet, welcher ab dem nächsten Versicherungsjahr gilt.

Mehr zu Toyota Insurance Service unter www.toyota-versicherung.at.