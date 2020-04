Toyota startet Produktion in Europa

Am französischen Standort in Valenciennes, der Heimat des Kleinwagen Yaris, läuft die Produktion in begrenztem Umfang ab dem 22. April wieder an, nachdem sie wegen der Corona-Krise am 17. März unterbrochen worden war. Eng damit verzahnt ist die Fertigung an den polnischen Standorten in Jelcz-Laskowice und Walbrzych, wo die Motoren und Getriebe für den Yaris hergestellt werden.

Die Wiederaufnahme der Produktion erfolgt schrittweise und mit Bedacht: Im Vergleich zum normalen Betrieb wird zunächst ein deutlich geringeres Volumen produziert. Höchste Priorität hat dabei weiterhin die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und aller Beteiligten. In den ersten beiden Wochen arbeitet das Werk Valenciennes im Ein-Schicht-Betrieb anstatt des üblichen Drei-Schicht-Betriebes.

Die Entscheidung, einen Teil der Aktivitäten an einigen europäischen Toyota Standorten wiederaufzunehmen, erfolgt unter Berücksichtigung und Befolgung der nationalen Richtlinien und Empfehlungen. Es werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Dazu zählen beispielsweise Schutzausrüstung für die Beschäftigten, das Einhalten des Sicherheitsabstands und das Vermeiden von größeren Ansammlungen von Menschen.

In Österreich konnten schon gut zwei Drittel der heimischen Toyota Händler wieder ihren Betrieb aufnehmen, bei denen es aufgrund der aktuellen Auflagen der Regierung möglich ist.

Werbung

Unter www.toyota.at sind alle Handels- und Servicebetriebe angeführt, die derzeit geöffnet sind.