Premiere für VW ID. CROSS Concept und ID. Polo

Noch sehr getarnt hat VW den ID. Polo und ID. Polo GTI gezeigt, die schon in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen sollen und das passende Elektro-Gegenstück zum Polo sind.

Mit dem ID. CROSS Concept hat man zudem auch einen sehr genauen Ausblick auf eine elektrische Variante des T-Cross gegeben, damit bietet VW ab Mitte 2026 auch ein Einstiegs-SUV an, das gegen Opel Frontera oder Citroen C3 Aircross antreten soll.

Optisch wirkt der ID. CROSS Concept wie eine sehr gelungene Weiterentwicklung des T-Cross, die scharfen Kanten stehen dem SUV ausgezeichnet. Mit einer Länge von 416 cm bleibt er aber dennoch sehr kompakt.

Frischer Look im Innenraum des VW ID. CROSS Concept

Das Kofferraumvolumen soll bei großzügigen 450 Litern liegen, das Cockpit zeigt sich im Stil der ID-Modelle, wirkt aber durch die Farbwahl des Concept Cars sehr frisch.

Ein 11″-Digitaltacho hinter dem Lenkrad und ein 13′“-Touchscreen auf der Mittelkonsole sind serienmäßig an Bord. Neu ist die Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer, die sich von den anderen ID-Modellen wohltuend abhebt.

Angetrieben wird die Studie von einem E-Motor mit einer Leistung von 211 PS (155 kW), die Höchstgeschwindigkeit soll bei 175 km/h liegen, die Reichweite bei bis zu 420 Kilometern.

Optisch wird sich am Weg in die Serie wohl nicht mehr viel ändern, die Premiere der Serienversion soll wie erwähnt 2026 erfolgen, wir sind gespannt, wo der ID. CROSS preislich zu finden sein wird.