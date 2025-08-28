Weltpremiere für den VW T-Roc

Seit 2017 ist der aktuelle T-Roc im Programm, jetzt hat Volkswagen einen Nachfolger für den Bestseller präsentiert. Wie schon Tiguan und Tayron basiert auch der neue T-Roc auf der neuen Evolutionsstufe des modularen Querbaukastens, dem MQB evo.

Das Design ist nun auch näher an die beiden größeren Brüder herangeführt worden, optisch wirkt der neue T-Roc wie ein Coupé-Version des Tiguan.

Er ist auch um 12 cm länger geworden und wird mit dem aus den Tiguan bekannten IQ.Light LED Matrix-Scheinwerfern erhältlich sein. Der Innenraum hebt sich vom Tiguan aber etwas ab, wenngleich es auch im T-Roc einen Digitaltacho und einen großen Touchscreen gibt.

Start des VW T-Roc mit Mild-Hybrid-Motoren

Beim Antrieb wird man zum Start zwischen einem 1,5 eTSI Mild-Hybrid-Antrieb mit 115 PS (85 kW) oder 150 PS (110 kW) wählen können, die beide über ein 7-Gang-DSG-Getriebe verfügen.

Später sollen noch neue Vollhybridantriebe hinzu kommen, ebenso eine Allradvariante und ein sportlicher T-Roc R. Frische Farben und vier Ausstattungslinien sollen ebenfalls zur Wahl stehen.

Einen Preis hat VW noch nicht verraten, Bestellungen sollen aber noch im Herbst 2025 möglich sein.