C volkswagen ag 004vergrößern (Bildquelle: Volkswagen AG)
C volkswagen ag 002vergrößern (Bildquelle: Volkswagen AG)
C volkswagen ag 003vergrößern (Bildquelle: Volkswagen AG)

VW

Testberichte, Neuigkeiten, Cabrios, Tuning‐News, Zur VW Markenseite…Gebrauchtwagen,

VW Touareg Final Edition

VW beendet 2026 die Produktion des Touareg mit Verbrennungsmotor und würdigt das Modell mit der Touareg Final Edition.

auto-motor.at Redaktion
von

Im Jahr 2026 endet die Produktion des Touareg mit Verbrennungsmotor. Als würdiger Abschluss bringt Volkswagen die Touareg Final Edition auf den Markt.

Das Editionsmodell ist bis Ende März 2026 bestellbar. Seit 2002 steht der Touareg als Oberklasse-SUV für souveränen Auftritt, hohen Komfort und moderne Technik. Gemeinsam mit der Limousine Phaeton markierte er vor 23 Jahren den Schritt der Marke in das Premium-Segment.

C volkswagen ag 002vergrößern (Bildquelle: Volkswagen AG)

Die Final Edition erhält innen und außen exklusive Merkmale. Über alle Ausstattungslinien hinweg trägt sie den prägnanten Schriftzug Final Edition, der auf die Fenstereinfassung der hinteren Türen gelasert ist.

Besondere Ausstattungsdetails beim VW Touareg Final Edition

Zusätzlich ist die Bezeichnung in das Leder des Gangwahlhebels eingeprägt. Ab der Linie Elegance ist ein mehrfarbiges Ambientelicht serienmäßig. Das Label erscheint außerdem im durchleuchteten Dekor des Armaturenträgers und auf den beleuchteten Einstiegsleisten der Türen.

C volkswagen ag 003vergrößern (Bildquelle: Volkswagen AG)

Mit diesen Details verbindet die Final Edition die Historie des Modells mit einem klaren Bekenntnis zur hochwertigen Ausführung. Das Sondermodell betont den Premium Anspruch des Touareg und richtet sich an Kundinnen und Kunden, die einen großen Reise-SUV mit einem besonderen Auftritt suchen.

Bildergalerie

  • C volkswagen ag 004
  • C volkswagen ag 002
  • C volkswagen ag 003
  • C volkswagen ag 001
  • C volkswagen ag 005
  • C volkswagen ag 006

Die neuesten Meldungen