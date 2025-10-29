Im Jahr 2026 endet die Produktion des Touareg mit Verbrennungsmotor. Als würdiger Abschluss bringt Volkswagen die Touareg Final Edition auf den Markt.

Das Editionsmodell ist bis Ende März 2026 bestellbar. Seit 2002 steht der Touareg als Oberklasse-SUV für souveränen Auftritt, hohen Komfort und moderne Technik. Gemeinsam mit der Limousine Phaeton markierte er vor 23 Jahren den Schritt der Marke in das Premium-Segment.

Die Final Edition erhält innen und außen exklusive Merkmale. Über alle Ausstattungslinien hinweg trägt sie den prägnanten Schriftzug Final Edition, der auf die Fenstereinfassung der hinteren Türen gelasert ist.

Besondere Ausstattungsdetails beim VW Touareg Final Edition

Zusätzlich ist die Bezeichnung in das Leder des Gangwahlhebels eingeprägt. Ab der Linie Elegance ist ein mehrfarbiges Ambientelicht serienmäßig. Das Label erscheint außerdem im durchleuchteten Dekor des Armaturenträgers und auf den beleuchteten Einstiegsleisten der Türen.

Mit diesen Details verbindet die Final Edition die Historie des Modells mit einem klaren Bekenntnis zur hochwertigen Ausführung. Das Sondermodell betont den Premium Anspruch des Touareg und richtet sich an Kundinnen und Kunden, die einen großen Reise-SUV mit einem besonderen Auftritt suchen.