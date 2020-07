Volkswagen 1990 versus 2020

Im Jahr 1990 steckte VW in einer tiefen Krise. Auch wenn der Golf noch ein Bestseller war, so war die Modellpalette veraltet und in etwa so aufregend wie eine Schlaftablette.

Auf Trends hat VW viele Jahre nur sehr spät reagiert und ist auch erst sehr spät, dafür aber umso fulminanter, ins SUV-Geschäft gestartet.

Der Tiguan hat sich auf Anhieb sensationell verkauft, und auch die kleineren neuen SUV nagen an den Verkaufszahlen des VW Golf.

Auch wenn VW seit 1990 einige Flops hinnehmen musste, so ist die Modellpalette heute durchwegs attraktiver als noch vor 30 Jahren.

Hier ein Vergleich der Modellreihen von 1990 und 2020:

VW-Modelle 1990:

– VW Polo Steilheck

– VW Polo Coupé

– VW Golf

– VW Golf Cabrio

– VW Jetta

– VW Passat

– VW Passat Variant

– VW Corrado

– VW T3

VW-Modelle 2020:

– VW e-up!

– VW Polo

– VW Golf

– VW Golf Variant

– VW Golf Sportsvan

– VW Passat

– VW Passat Variant

– VW Arteon

– VW Touran

– VW Sharan

– VW ID3

– VW T-Cross

– VW T-Roc

– VW T-Roc Cabrio

– VW Tiguan

– VW Tiguan Allspace

– VW Touareg

– VW Caddy

– VW T6.1

– Amarok

Man sieht, dass sich die Modellpalette von Volkswagen ordentlich vergrößert hat.

Einige Fotos der VW-Modellreihen von 1990 und 2020 finden Sie unten in der Bildergalerie!