20 Jahre Volvo Safety Concept Car

Volvo zählt zu den Pionieren wenn es um das Thema Sicherheit im Auto geht, viele der wichtigsten Sicherheitsfeatures haben wir Volvo zu verdanken.

Mit dem 2001 vorgestellten Volvo SCC hat die schwedische Automarke einen Blick in die Zukunft der Sicherheit im Auto gegeben. Gleich 16 damals präsentierte Features finden sich in unseren heutigen Autos.

Unter anderem haben es der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, das Head-up-Display, BLIS (Blind Spot Information System), der adaptive Tempomat, oder die Kameras an Front und Heck in die Serie geschafft.

Aber auch das Keyless Go System oder der integrierte Kindersitz sind heute in vielen Fahrzeugen zu finden. Optisch hat Volvo mit dem SCC den berühmten “Schneewittchensarg” genannten Volvo 1800 ES in neuer Form präsentiert.

Das Design ist des Concept Car ist dabei so gut angekommen, dass ab 2006 der Volvo C30 in ganz ähnlichem Design an den Start gegangen ist. Vor allem das Heck mit der großen Glasscheibe hat auch das Serienfahrzeug geprägt.