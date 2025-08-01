Die Preise für den Volvo ES90 stehen fest

Mit dem ES90 bringt Volvo jetzt auch eine rein elektrische Limousine auf den Markt, die dank großer Batterien über eine passable Reichweite verfügen soll.

Das Design zeigt sich ganz im Stiel der anderen Volvo-Elektromodelle typisch skandinavisch. Die Kunden können zwischen einer Single Motor Variante mit Extended Range und dem Twin Motor AWD wählen.

Startpreis vom Volvo ES90 unter 70.000,- Euro

Der ES90 Single Motor ER Core startet bei 69.990,- Euro und verfügt über eine Leistung von 333 PS (245 kW). Seine 92 kWh-Batterie soll eine Reichweite von bis zu 651 Kilometer ermöglichen.

Werbung

In der Plus-Ausstattungslinie kommt er auf einen Preis von 73.990,- Euro, in der Top-Ausstattungslinie Ultra auf 82.140,- Euro. Der Twin Motor AWD ist nur in der Ultra Ausstattung erhältlich.

Er kostet mit 87.140,- Euro um genau 5.000,- Euro mehr als die Single Motor-Version, bietet aber eine Gesamtleistung von 449 PS (330 kW) und eine 106 kWh-Batterie, die bis zu 700 Kilometer Reichweite ermöglichen soll.