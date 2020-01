Volvo XC40 T5 Twin Engine – Fahrbericht

Bei Volvo schreitet die Elektrifizierung der Modellpalette flott voran, mit dem XC40 T5 Twin Engine kommt nun auch das kleinste SUV-Modell in den Genuss der Antriebskombi aus Benzin- und Elektromotor.

Ein 1,5 Liter-3-Zylinder-Benziner mit 180 PS (132 kW) wird im XC40 T5 Twin Engine von einem 82 PS (60 kW) starken E-Motor unterstützt. Die Systemleistung liegt bei 262 PS, das Systemdrehmoment bei 425 Nm.

Im Vergleich zu den anderen XC40-Modellen ist die Version mit Plug-in-Hybrid erstmals mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet.

Bei einer Ausfahrt konnten wir jetzt schon erste Fahreindrücke sammeln. Optisch unterscheidet sich der Plug-in-Hybrid dabei kaum von den anderen Modellen, lediglich die Ladeklappe für den Stromanschluss im vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite ist ein eindeutiges Indiz, dass die Plug-in-Hybrid-Version vor einem steht.

Auch im Innenraum sind die Unterschiede nur sehr gering, statt einem Drehzahlmesser findet sich aber eine Energieanzeige, die dem Fahrer verrät, in welchen Modus er gerade mit wie viel Power unterwegs ist.

Zudem gibt es zusätzlich zur Tankanzeige für den Benzinmotor auch eine Anzeige, die über den Ladestatus der Batterie informiert.

Das 9,7 kWh große Batteriepaket soll eine rein elektrische Reichweite von 44 Kilometern ermöglichen.

Zum Start fällt einem gleich auf, dass der XC40 T5 Twin Engine völlig geräuschlos im E-Modus los sprintet. Schon hier verspürt man viel Schubkraft und kann sich vor allem in der Stadt über vorzügliche Fahrleistungen freuen.

Gesellt sich dann auch noch der Benzinmotor hinzu, erlebt man ein sehr sportliches Feeling im kompakten Volvo-SUV.

In nur 7,3 Sekunden sprintet man von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist für mehr Sparsamkeit auf 205 km/h limitiert, sonst wäre wohl sicher mehr möglich.

Zur großen Überraschung bekommt man den Übergang vom Elektro- in den Benzin-Modus so gut wie gar nicht mit. Der 3-Zylinder-Benzinmotor verrichtet seine Arbeit so laufruhig, dass man sich sicher ist, dass mindestens 4 Zylinder unter der Haube sind.

Auch die Geräuschdämmung ist auf Premium-Niveau angesiedelt, wodurch man auch bei voller Beschleunigung kaum Geräusche aus dem Motorraum wahrnimmt.

Die enorme Kraft wird auch sehr gut auf die Vorderräder übertragen, und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe passt hervorragend zum Fahrzeug. Dank dem niedrigen Schwerpunkt liegt der XC40 T5 Twin Engine auch perfekt auf der Straße.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist das für diese Klasse großzügige Raumangebot, zudem hat der Plug-in-Hybrid mit 460 bis 1.336 Litern Kofferraumvolumen gleich viel Platz für Gepäck wie die anderen XC40-Modelle.