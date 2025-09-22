C volvo car group 001vergrößern (Bildquelle: Volvo Car Group)
C volvo car group 002vergrößern (Bildquelle: Volvo Car Group)
C volvo car group 003vergrößern (Bildquelle: Volvo Car Group)

Neue Details zum Volvo XC70

Volvo hat jetzt weitere Details zum XC70 verraten, der mit über 200 Kilometern elektrischer Reichweite, skandinavischem Design und Hightech Konnektivität aufwarten kann.

Volvo eröffnet ein neues Kapitel seiner elektrifizierten Modellfamilie. Der neue XC70 ist der erste Plug-in-Hybrid der Marke, der mehr als 200 Kilometer rein elektrisch zurücklegt.

In China ist das Premium SUV bereits bestellbar, Europa folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Basis ist die neue skalierbare modulare Architektur, die speziell für Plug-in-Hybride mit größerer Reichweite entwickelt wurde.

Für die Langstrecke optimierter Volvo

Im Alltag können die meisten Fahrten vollelektrisch erfolgen, während auf der Langstrecke ein effizienter Verbrenner für Reichweiten über 1.200 Kilometer sorgt.

C volvo car group 002vergrößern (Bildquelle: Volvo Car Group)

Optisch setzt der SUV auf klare Linien, eine kraftvolle Haltung und markante Details wie den geschlossenen Kühlergrill in Schildform.

C volvo car group 003vergrößern (Bildquelle: Volvo Car Group)

Im Interieur warten hochwertige Materialien, großzügige Platzverhältnisse und ein 15,4 Zoll großes Infotainment Display mit KI Sprachsteuerung.

