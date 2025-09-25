Volvo erweitert seine Black Edition-Modelle nun auch um das große SUV XC90. Die Sonderausführung ist ab sofort erhältlich und startet bei rund 95.500 Euro mit dem B5 Benziner.

Wer den Plug-in-Hybrid mit 455 PS wählt, zahlt ab 96.100 Euro. Bis Ende 2025 wird die Black Edition ohne Aufpreis angeboten, was einen Preisvorteil von bis zu 2.350 Euro bedeutet.

Nobles Erscheinungsbild beim Volvo XC90 Black Edition

Der Name ist Programm: Zahlreiche schwarze Akzente prägen das Erscheinungsbild. Dazu zählen ein Kühlergrill in Hochglanzschwarz, Logos und Schriftzüge in dunkler Ausführung sowie 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Die Lackierung in Onyx Black verstärkt den Auftritt, alternativ stehen Weiß, Blau und Grau zur Wahl.

Im Innenraum setzt Volvo auf zwei komplett schwarze Interieurs mit Nappaledersitzen, einem anthrazitfarbenen Dachhimmel und Aluminium Dekorelementen. Fahrer und Beifahrer profitieren von Komfortsitzen mit elektrischer Verstellung, Lendenwirbelstütze und Memory Funktion.

Zur Ausstattung gehören ein Soundsystem von Harman Kardon, eine Luftreinigung nach PM2,5 Standard, beheizte Sitze auch in der zweiten Reihe sowie ein Kristallglas Schaltknauf. Sicherheitssysteme sind wie bei Volvo üblich serienmäßig breit vertreten.