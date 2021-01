Vor 25 Jahren zeigt Mercedes AAVision

Mercedes hat im Jahr 1996 erstmals einen Ausblick auf die zukünftige M-Klasse gegeben. Auf der Detroit Auto Show hat Mercedes das Concept Car AAVision präsentiert.

Optisch hat man bei der Studie schon deutlich gesehen, in welche Richtung die M-Klasse gehen wird. Nach der Offroad-Ikone G-Klasse sollte die M-Klasse mehr in die neue SUV-Richtung gehen.

Mercedes hat bei der M-Klasse mehr Wert auf Optik und Luxus gelegt, dabei aber dank des 4Matic Allradantriebs auch nicht auf robuste Gene der G-Klasse verzichtet.

Auf den Weg in die Serie hat sich optisch vor allem im Heckbereich noch einiges getan, die coupéähnliche Ausführung der Studie ist in der Serie nicht mehr so deutlich ausgeprägt gewesen.

Vom Innenraum des AAVision hat man auch einiges in die Serie übernommen, die auffälligen Kopfstützen blieben aber dem Konzeptfahrzeug vorbehalten. Im Jahr 1997 hat Mercedes dann mit der M-Klasse den Start zu weiteren SUV-Modellreihen gegeben.