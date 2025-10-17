30 Jahre BMW 5er-Reihe E39

Im Jahr 1995 feierte die BMW 5er Reihe der Generation E39 Premiere und setzte damit einen neuen Standard in der oberen Mittelklasse.

Die vierte Generation des Modells wurde auf der Internationalen Automobil Ausstellung in Frankfurt vorgestellt. Sie löste die seit 1988 gebaute E34 Reihe ab und brachte zahlreiche technische Fortschritte.

Das Fahrzeug basierte auf einer neu entwickelten Plattform mit hoher Verwindungssteifigkeit. Durch den Einsatz von Aluminium bei Vorderachse und Motorhaube sank das Gewicht im Vergleich zum Vorgänger.

Werbung

BMW setzte neue Maßstäbe in der Klasse

Die Aerodynamik wurde verbessert und der Luftwiderstandsbeiwert auf 0,27 gesenkt. Unter der Motorhaube standen Vier-, Sechs- und Achtzylinder Benziner sowie Dieselaggregate zur Wahl.

Das Leistungsspektrum reichte von 150 bis 400 PS beim Topmodell M5. Serienmäßig bot die 5er Reihe Airbags vorn und Seitenairbags, ABS sowie eine neue Mehrlenkerhinterachse.

Das Design stammte von Joji Nagashima und verband klare Linien mit eleganten Proportionen. Neben einer Limousine hat es auch einen praktischen Touring gegeben.

Bis 2003 wurden über 1,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Die 5er Reihe von 1995 markierte einen Wendepunkt in Technik, Sicherheit und Komfort und prägte nachhaltig das Image von BMW in diesem Segment.