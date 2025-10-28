C fiat 004vergrößern (Bildquelle: Fiat)
30 Jahre Fiat Barchetta

Fiat präsentiert 1995 die Barchetta, einen offenen Roadster mit italienischem Design, moderner Technik und sportlichem Charakter.

1995 stellte Fiat auf dem Genfer Automobilsalon die Barchetta vor. Der kompakte Roadster basierte technisch auf dem Fiat Punto und wurde von Anfang an für Fahrspaß konzipiert.

Das Design stammte vom Fiat Centro Stile unter Leitung von Andreas Zapatinas. Die Karosserie zeigte eine flache Front, muskulöse Kotflügel und eine elegante Linienführung mit versenkten Türgriffen.

Gefertigt wurde das Fahrzeug zum Start bei Maggiora in Chivasso in Handarbeit. Die Fiat Barchetta besaß Frontantrieb und ein manuell bedienbares Stoffverdeck.

Sportliche Fahrleistungen bei der Fiat Barchetta

Angetrieben wurde sie von einem 1,8 Liter Vierzylinder Benzinmotor mit variabler Ventilsteuerung. Die Leistung betrug 131 PS und sorgte für eine Höchstgeschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern.

Das Leergewicht lag bei etwa 1060 Kilogramm. Serienmäßig verfügte der Wagen über Airbags, ABS und Servolenkung. Das Fahrwerk war straff abgestimmt und vermittelte ein agiles Fahrgefühl.

Der Innenraum bot Sportsitze, runde Instrumente und viele individuelle Farboptionen. Bis 2005 wurden mehr als 57.000 Exemplare produziert.

Die Fiat Barchetta gilt heute als klassischer Vertreter der offenen Roadster der neunziger Jahre und als Ausdruck italienischer Designkultur in einem erschwinglichen Sportwagenformat.

