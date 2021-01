30 Jahre Mercedes S-Klasse Baureihe W140

Vor 30 Jahren hat Mercedes mit der S-Klasse Baureihe W140 einen Nachfolger der Baureihe W126 vorgestellt. Die neue S-Klasse sollte den Vorgänger in jeder Richtung in den Schatten stellen, und so hat Mercedes aus dem Vollen geschöpft.

Mit dem W140 hat die S-Klasse dabei die zuvor gewohnte sachliche Eleganz verloren, die 1991 präsentierte S-Klasse war deutlich wuchtiger ausgefallen.

Das Design selbst ist im Frontbereich eine gelungene Weiterentwicklung gewesen, während das klobige Heck eine ganz neue Ära bei Mercedes eingeläutet hat.

Für eine bessere Übersicht sorgten zum Start zwei elektrisch ausfahrbare Peilstäbe, die jedoch mit dem Facelift wieder verschwunden sind.

Im Innenraum präsentierte sich die S-Klasse der Baureihe W140 auch von einer ganz neuen Seite und konnte natürlich wieder mit viel Luxus überzeugen.

Feinstes Holzdekor und Leder prägten den geräumigen Innenraum. Natürlich konnte man auch wieder eine Langversion der S-Klasse ordern.

Die Kunden konnten bei der S-Klasse von 1991 auch aus zahlreichen Motorisierungen wählen, die Bandbreite reichte vom 300 SD Turbodiesel mit 150 PS (110 kW) bis zum 600 SE mit 408 PS (300 kW).

Zum Start hatte die S-Klasse noch eine 4-Gang-Automatik, erst später hat man im Zuge des Facelifts und neuer Motoren auf eine 5-Gang-Automatik gewechselt.

So zeigt sich sehr deutlich, was vor 30 Jahren noch der Stand der Dinge war. Im Vergleich zum 12 Jahre gebauten Vorgänger hatte die 1991 präsentierte S-Klasse nur ein recht kurzes Leben, schon 1998 ist der Nachfolger auf den Markt gekommen. Immerhin wurden aber über 400.000 Exemplare gefertigt.