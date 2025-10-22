50 Jahre Peugeot 604

Im Jahr 1975 stellte Peugeot auf dem Genfer Automobilsalon den 604 vor. Er war die erste große Limousine der Marke und markierte den Einstieg in das obere Segment.

Das Design entwarf der italienische Karosseriebauer Pininfarina. Klare Linien, eine lange Motorhaube und große Glasflächen verliehen dem Fahrzeug eine zeitlose Eleganz.

Der Peugeot 604 basierte technisch auf dem 504 und nutzte dessen bewährte Hinterachskonstruktion, bot jedoch mehr Platz und Komfort.

Werbung

Verschiedene Motoren standen beim Peugeot 604 zur Wahl

Angetrieben wurde der Wagen zunächst von einem 2,7 Liter V6 Benzinmotor, der in Zusammenarbeit mit Renault und Volvo entwickelt wurde und 136 PS leistete. Später kamen weitere Motorisierungen hinzu, darunter der erste Turbo Diesel in einer französischen Limousine dieser Klasse.

Der Innenraum zeichnete sich durch hochwertige Materialien, großzügige Sitze und ein ruhiges Fahrgefühl aus. Serienmäßig verfügte der Peugeot 604 über Scheibenbremsen an allen Rädern, Servolenkung und moderne Sicherheitsausstattung für seine Zeit.

Zwischen 1975 und 1985 wurden rund 153.000 Exemplare produziert. Der 604 war als Dienstwagen vieler Politiker bekannt und verkörperte das französische Verständnis von Repräsentation und Komfort.

Heute gilt er als Klassiker der Marke und als Meilenstein der automobilen Oberklasse Frankreichs.