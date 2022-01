50 Jahre Renault 5

Als der Renault 5 vor 50 Jahren seine Premiere feiert, lässt er die Konkurrenz mit einem Schlag alt aussehen. Der 3,51 cm lange Renault 5 zeigte sich trotz seiner kompakten Abmessungen sehr geräumig und variabel.

Die großen Scheinwerferaugen wecken sofort Sympathien, aber auch der Nutzwert kommt nicht zu kurz. Durch die hoch gestellten Rückleuchten kann eine große und tief heruntergezogene Heckklappe realisiert werden. Das Kofferraumvolumen reicht von 215 bis 900 Litern.

Der Renault 5 war auch das erste Serienfahrzeug mit großflächigen Kunststoffstoßfängern, er hat damit eine völlig neue Ära bei den Stoßfängern eingeleitet.

Bei der Gestaltung des Innenraums haben sich die Designer auf das Notwendigste konzentriert. Die erste Generation hat noch über die “Revolverschaltung” verfügt, die man schon aus dem Renault 4 kannte.

Bei der Motorisierung konnte man zwischen Benzinern von 34 PS (25 kW) bis 108 PS (79 kW) wählen. Ein Highlight war auch der um 20,2 Zentimeter verbreiterte Renault 5 Turbo, der ab 1980 erhältlich war. Der 160 PS (118 kW) starke 1,4-Liter-Turbomotor war hinter den Vordersitzen positioniert.

Neue Versionen ab 1980

Im Jahr 1980 hat auch die fünftürige Version des Renault 5 ihre Premiere gefeiert, hier wurde der Radstand um 6 Zentimeter verlängert. Die erste Generation des R5 war bis 1984 am Markt, und es sind bis dahin 5.544.695 Exemplare entstanden.

Die zweite Generation war optisch eine sehr gelungene Weiterentwicklung der ersten Generation, ist aber um 8,5 Zentimeter gewachsen. Auch der Innenraum zeigte sich moderner und hatte einen klassischen Schaltknüppel.

Bei den Motoren konnte man zwischen Benzinern mit einer Leistung von 41 PS (30 kW) bis 115 PS (85 kW) wählen. Ab 1986 ist der Renault 5 auch erstmals mit einem Dieselmotor auf den Markt gekommen.

Auch wenn schon 1990 mit dem Clio ein würdiger Nachfolger präsentiert worden ist, so wurde der Renault 5 noch bis 1994 weiter gebaut. Insgesamt sind so in 22 Jahren über 9 Millionen Fahrzeuge gebaut worden.