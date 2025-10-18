Der Maserati Ghibli II wurde 1992 vorgestellt und bis 1998 produziert. Mit ihm brachte die Marke einen Namen zurück, der bereits in den 1960er-Jahren für ein legendäres Sportcoupé gestanden hatte.

Die Neuauflage präsentierte sich jedoch in völlig anderer Form, als kompaktes Coupé mit sportlichem Charakter.

Die Entwicklung fiel in eine Phase, in der Maserati wirtschaftlich unter Druck stand. Der Ghibli II war das erste Modell, welches unter der Leitung von Fiat entstanden ist.

Basis des Maserati Ghibli stammt noch vom Biturbo

Der Ghibli II basierte auf der Plattform des Maserati Biturbo, wurde jedoch umfassend überarbeitet und hochwertiger ausgeführt.

Gestaltet wurde der Wagen von Marcello Gandini, einem der prägendsten Designer Italiens. Sein Entwurf zeichnete sich durch klare Kanten, flache Flächen und eine markante Frontpartie aus.

Die kompakten Proportionen ließen den Wagen kraftvoll und dynamisch wirken. Damit hob er sich deutlich von den runderen Formen anderer Hersteller jener Zeit ab.

Doppelturbo-Motoren prägten den Ghibli

Die Motoren gehörten zu den Stärken des Ghibli II. Maserati setzte auf aufgeladene V6 Triebwerke mit zwei Turboladern.

Angeboten wurden Versionen mit 2,0 Liter Hubraum für den italienischen Markt sowie 2,8 Liter für den Export.

Die Leistung reichte von rund 284 bis 330 PS. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 260 Kilometern pro Stunde war der Ghibli II eine der schnellsten Limousinen seiner Klasse.

Auch die Fahrleistungen beeindruckten. Beschleunigungswerte von unter sechs Sekunden auf 100 km/h machten den Wagen zum ernsthaften Konkurrenten für deutsche Sportcoupés.

Zugleich bot er die Klangkulisse, die Maserati-Fahrer seit jeher begeistert. Der sonore, raue Ton der V6 Motoren verlieh jeder Fahrt eine emotionale Note.

Luxuriöser und sportlicher Innenraum

Im Innenraum präsentierte sich der Ghibli II als echtes Luxuscoupé. Hochwertiges Leder, edle Holzeinlagen und sorgfältige Verarbeitung schufen ein exklusives Ambiente.

Die Kabine war stark auf den Fahrer zugeschnitten, bot jedoch auch den Fondpassagieren hohen Komfort. Damit verband der Wagen zwei Welten, Sportlichkeit und Luxus, in einer kompakten Form.

In den späteren Produktionsjahren brachte Maserati besonders leistungsstarke Varianten heraus, darunter den Ghibli Cup. Diese Version war auf 57 Fahrzeuge limitiert und leistete bis zu 330 PS, was die Motorsportgene der Marke unterstrich.

Mit mehreren tausend gebauten Exemplaren war der Ghibli II ein vergleichsweise erfolgreiches Modell in einer schwierigen Phase. Er half Maserati, die Präsenz auf internationalen Märkten aufrechtzuerhalten, und bildete eine wichtige Brücke zu den späteren, moderneren Baureihen.

Heute gilt der Ghibli II als charakterstarkes Automobil der neunziger Jahre. Seine scharfen Linien, die starken Turbo V6-Motoren und das luxuriöse Interieur machen ihn zu einem Klassiker, der den Übergang der Marke in eine neue Ära markiert.

Wer das schnittige Sportcoupé sein Eigen nennen möchte, kann unser Fotomodell beim Jüly Oldie Point (www.oldie-point.at ) kaufen.