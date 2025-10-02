Zeitreise Spezial: Vier Maserati Ikonen – Der Quattroporte III (Teil 4/5)

Der Quattroporte der dritten Generation wurde 1979 vorgestellt und bis 1990 gebaut. Er knüpfte an eine Tradition an, die Maserati 1963 mit der ersten viertürigen Limousine im Sportwagensegment begründet hatte.

Mit dem Quattroporte III erreichte diese Idee in den 80er-Jahren eine neue Dimension. Das Modell entstand in einer Phase des Umbruchs.

Die italienische Nobelmarke stand unter der Führung von Alejandro De Tomaso, der das Unternehmen in eine neue Richtung lenkte.

Klare Linienführung von Giorgetto Giugiaro beim Maserati Quattroporte

Zugleich bestand der Wunsch, ein Fahrzeug zu schaffen, das sowohl auf dem internationalen Markt als auch auf höchster politischer Ebene als würdiges Aushängeschild dienen konnte. Der Quattroporte III erfüllte diese Rolle.

Das Design stammte von Giorgetto Giugiaro, dessen klare Handschrift die Linienführung prägte.

Die kantige Formensprache mit einer langen Motorhaube, markanten Flächen und aufrechter Front verlieh der Limousine einen selbstbewussten Auftritt. Mit über fünf Metern Länge war sie eine der größten italienischen Limousinen ihrer Zeit.

Unter der Haube arbeiteten klassische V8-Motoren. Zur Wahl standen Varianten mit 4,2 und 4,9 Litern Hubraum.

Viel Power unter der Haube

Die Leistung lag zwischen 255 und 280 PS, womit der Wagen Geschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde erreichte. Für eine repräsentative Limousine war dies ein außergewöhnlicher Wert, der die sportliche Tradition der Marke unterstrich.

Das Fahrwerk basierte auf einem konventionellen Konzept mit Hinterradantrieb und Einzelradaufhängung.

Maserati legte Wert auf Komfort, ohne die Dynamik aus den Augen zu verlieren. So verband der Quattroporte III souveräne Fahreigenschaften mit jenem Klang, der die V8-Motoren der Marke unverwechselbar machte.

Sehr luxuriöser Innenraum

Im Innenraum bot der Wagen alles, was von einer Luxuslimousine erwartet wurde. Hochwertige Ledersitze, edle Hölzer und großzügige Platzverhältnisse sorgten für eine Atmosphäre, die Eleganz und Komfort vereinte.

Zahlreiche Ausstattungsdetails wie Klimaanlage, elektrische Fensterheber und Servolenkung unterstrichen den Anspruch, ein Automobil für höchste Ansprüche zu sein.

Der Quattroporte III fand seinen Platz auch in offiziellen Kreisen. Mehrere Fahrzeuge dienten als Dienstwagen der italienischen Regierung, was den Status der Limousine als Symbol nationaler Identität stärkte.

Insgesamt wurden etwa 2100 Exemplare gebaut, womit der Wagen zwar selten blieb, aber eine wichtige Rolle in der Geschichte von Maserati einnahm.

Heute gilt der Quattroporte III als Klassiker einer Epoche, die von klarer Formensprache und selbstbewusster Eleganz geprägt war. Er verbindet die Tradition eines Sportwagenherstellers mit der Würde einer Staatslimousine und bleibt ein beeindruckendes Beispiel für die Vielseitigkeit von Maserati.

