Zeitreise: Mitsubishi-Modelle als Young- und Oldtimer

Das familiengeführte Unternehmen hat sich der Marke mit den 3 Diamanten im Logo seit 1980 verschrieben. Die 3 Diamanten des Mitsubishi-Logos stehen für Integrität, Zuverlässigkeit und Erfolg.

Erfolgreich wurden die Fahrzeuge dieser japanischen Marke 1978 von der Firma Denzel in Österreich eingeführt. In der Alpenrepublik waren die Mitsubishis 1978 noch unbekannt, weltweit hingegen waren sie schon längst etabliert mit gutem Ruf.

Mitsubishi produziert nicht nur Autos, sondern ist ein Großkonzern, der 1870 von Yatoro Iwasaki gegründet wurde. Schiffswerften, Schienenfahrzeuge, Luftfahrtindustrie, Elektrogeräte, all das gehörte und gehört zum Portfolio von Mitsubishi.

Doch zurück zur Kernkompetenz des Konzerns, den Fahrzeugen. Das erste Mitsubishi-Automobil ist das „Modell A“. Von 1917 bis 1921 entstanden handgefertigt 22 Exemplare. In den darauffolgenden Jahrzehnten gab es viele verschiedene erfolgreiche Modellreihen, aber der Colt, ein Vertreter der Kompaktklasse, zählt zu den bekanntesten Mitsubishi-Modellen.

Der Mitsubishi Colt, der Treffer ins Schwarze beim Konsumenten!

1962 wurde der erste Colt, der Colt 600, präsentiert. Die 4. Generation des Colt, firmenintern als A150 geführt, war die 1. Generation, die auch in Europa angeboten wurde. Der frontgetriebene 3- oder 5-türige Hatchback mit 1,2 Liter Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 50 PS, oder der 1,4 Liter mit 70 PS war eine hochwertige, moderne Alternative zu VW Golf, Opel Kadett oder Ford Escort.

Die 70 PS-Variante brilliert zusätzlich mit einem Alleinstellungsmerkmal bei der Kraftübertragung: 2×4 Gänge. Über ein Vorlegegetriebe kann man zwischen vier kurz übersetzten Vorwärtsgängen zum Spurten oder vier lang übersetzten Vorwärtsgängen zum Sparen wählen.

Diese Form der Getriebeauslegung gab es beim Colt und seinem Stufenheck-Ableger, dem Lancer, nur bei dieser Generation.

Zusätzlich offerierte Mitsubishi noch einen besonders spurtstarken Colt, den Colt 1,4 Turbo mit 105 PS.

Ein besonderes Exemplar, eine nahezu unberührte Zeitkapsel, hat all die Jahrzehnte im Neuwagenzustand überlebt und ist bei Mitsubishi Baumgartner zu bewundern und auch zu erwerben. Ein Colt 1200 EL, Baujahr 1981, mit 45.000 Kilometern aus Erstbesitz, glänzt im Schauraum genau wie vor 44 Jahren.

Als wäre das nicht genug, funkelt beim Händler Baumgartner nicht nur dieser Alt-Diamant, sondern es funkeln auch weitere Pretiosen aus vergangenen Zeiten.

Der Lancer Turbo

Wir beginnen mit dem Lancer Turbo – markenintern A171 – der Colt mit Kofferraum mit 2,0 Liter Turbobenziner und 170 PS, ebenfalls aus dem Baujahr 1981, mit überschaubaren 87.000 Kilometern in den sportlichen Achsen. Der Lancer von den Bildern wurde in den 80er-Jahren im Kundenauftrag mit der Mitsubishi-Rallye-Lackierung versehen, nach dem Vorbild so wie Mitsubishi damals seine Turbomodelle in den Prospekten präsentierte.

Der Cordia Turbo Kat

Neben dem Colt und dem Lancer Turbo, lädt ein weiterer Oldtimer zur Zeitreise ein, und zwar ein weißer Cordia 1800 Turbo Kat mit 118 PS aus dem Jahr 1987.

Das Combi-Coupé Cordia kam 1982 auf den Markt und war neben seinem technischen Zwilling, der Stufenhecklimousine Tredia, eine Klasse über dem Doppel Colt/Lancer angesiedelt.

Das frontgetriebene Coupé wartete mit einer breiten Palette von Motoren auf. Vom 1,4 Liter mit 70 PS bis zum 136 PS starken 1,8 Liter Turbo konnte die geschätzte Kundschaft wählen. Bei unserem weißen Survivor aus dem Baujahr 1988 handelt es sich, wie schon erwähnt, um die fortschrittliche Katalysator-Variante. Der Cordia war bis 1990 im Angebot, und ihm folgte 1990 der rassige Eclipse.

Der Eclipse

Es war ein richtiger Quantensprung zwischen dem Cordia und seinem Nachfolger, dem Eclipse.

Komplett neue Formensprache und Technikarchitektur. 2,0 Liter 16 Ventil Benzinmotor mit 150 PS, Klappscheinwerfer bis zum Facelift 1992.

Während ein Cordia heutzutage im Straßenverkehr als Oldtimer wahrgenommen wird, wirkt der Eclipse in jeder Hinsicht, optisch und beim Fahrgefühl, ziemlich aktuell.

Unser rotes Fotomodell hat, so wie jeder Eclipse der 1. Generation, auf der Motorhaube einen Powerdome, um die Zahnriemenabdeckung unter der sonst flachen Motorhaube unterzubringen.

Das Fotoauto ist ein früher 1991er Eclipse und somit aus der ersten Serie mit den Klappscheinwerfern.

Der Starion

Der Sportwagen Starion wurde parallel zum Cordia von 1982 bis 1990 angeboten, war eine ganze Klasse darüber angesiedelt und hatte Konkurrenten wie den Porsche 924 und auch 944 im Visier.

Es gab ihn mit 2,0 Liter Turbo und 2,6 Liter Turbo Benzinmotoren. Die ersten 2,0 Liter Turbos leisteten 170 PS, 1985 wurde dem Turbo im Rahmen einer Modellpflege zusätzlich ein Ladeluftkühler spendiert, und die Leistung erhöhte sich auf 180 PS.

1987, im Zuge der Katalysatorpflicht in Österreich, erhielt der Starion einen 2,6 Liter Turbomotor, der 155 PS auf die Straße bringt. Der weiße Starion von den Bildern ist so ein spätes Exemplar aus dem Baujahr 1988. Besonders hervorzuheben ist, dass der Starion sehr hochwertig und aufwändig konstruiert und gefertigt ist.

Da ich vorher Porsche als Konkurrenten erwähnt habe: Viele europäische Motorjournalisten warfen den japanischen Herstellern gerne vor, Meister des Kopierens zu sein. Au contraire! Europäische Autohersteller übernahmen gerne, natürlich still und leise, Ideen ihrer japanischen Mitbewerber. So ließ sich Mitsubishi „silent Camshafts“ , Ausgleichswellen, für seidigen, vibrationsarmen Motorlauf patentieren. Diese „silent Camshafts“ sind beispielsweise in den Starion-Motoren verbaut. Porsche verwendete dann dieses technische Feature auch für einige seiner großvolumigen Vierzylindermotoren.

„System Porsche“ ist in einigen Motoren der Firma Seat prominent auf dem Ventildeckel eingestanzt. „System Mitsubishi“ fand man hingegen auf keinem Ventildeckel eines Porschemotors und wurde in keinem Prospekt erwähnt. Angelehnt an einen Reklamespruch für ein Schweizer Hustenzuckerl: „Wer hat´s erfunden?“

Auch die Bremsanlage ist üppig dimensioniert und ausgeführt mit neuen technischen Finessen. Im Starion ist im Kofferaumboden ein G-Sensor montiert, der die G-Kräfte, also die verschiedenen Bewegungen des Fahrzeugs, registriert und so den optimalen Bremsdruck an den Hinterrädern steuert. Vorne sowie hinten sorgen ABS-geregelte innenbelüftete Scheibenbremsen für kräftige Verzögerung. 1990 ließ Mitsubishi so wie den Cordia auch den Starion auslaufen und zauberte einen absoluten High Tech-Nachfolger aus dem Hut!

Der Mitsubishi 3000 GT

Anfang der 90er-Jahre erzielten die japanischen Automobilhersteller hohe Verkaufserfolge in Europa und waren somit Voll-Sortimentierer. Vom Kleinwagen, über die Mittelklasse, auch mit Sechszylindermotoren, Geländewägen, sportliche Coupés, Oberklasselimousinen bis hin zu Supersportwägen, die in der obersten Liga spielten, war alles für nur jeden erdenklichen Kundenwunsch im Programm. Wenn ich da an heute denke… SUV, größerer SUV, noch größerer SUV, angetrieben von elektrifizierten, ratternden Dreizylindern, gegängelt von Assistenzsystemen, zu bedienen über komplizierte Menüs an Großbildschirmen… Doch zurück in die goldenen Zeiten des Automobilangebots!

1990 schöpfte Mitsubishi aus dem Vollen und präsentierte sein Flaggschiff, den Supersportwagen Mitsubishi 3000 GT. 3 Liter V6 Motor mit Bi-Turbo, 286 PS die über Allrad schlupffrei auf die Straße kamen. Elektronisch geregelte Stoßdämpfer, aktiver Heckflügel und Frontspoiler und Allradlenkung für ein besonders dynamisches Fahrverhalten sorgten für Furore.

1994 legte Mitsubishi die 2. Serie auf, die kleine technische Überarbeitungen erfuhr. Beispielsweise wurde das 5 Gang-Schaltgetriebe durch ein 6 Gang-Schaltgetriebe ersetzt. Es wurde aber auch ein charmantes Detail der ersten Serie zugunsten der Crash-Sicherheit aufgegeben. Statt der Klappscheinwerfer sorgten nun, damals hochmoderne, Ellipsoidscheinwerfer auch bei flotten Nachtfahrten für gute und sichere Sicht.

Der 3000 GT, der hier zu bewundern ist, ist einer der letzten, der in Europa verkauft wurde.

1996 nahm ihn Mitsubishi auf unserem Kontinent aus dem Programm, während er anderenorts noch bis ins Jahr 2000 verkauft wurde.

Bevor unsere kleine Zeitreise wieder endet, kurz zurück zum eingangs beschriebenen Mitsubishi Colt. Man könnte meinen, der Name „Colt“ wird von der Schusswaffe abgeleitet.

Das ist aber nicht der Fall, Marketingstrategen hatten nicht die Waffe vor Augen, sondern Colt heißt auf Englisch „männliches Fohlen“.

Und wer schon mal auf einer Pferdekoppel war und junge Pferde beim Herumtollen sah, spürt die unbändige Lebensfreude, die diese Tiere haben. Und jeder Autoliebhaber, der beim Anblick aktueller Fahrzeuge in eine leichte Tristesse verfällt, möge sich bei den guten, alten Fahrzeugen vergangener Epochen umsehen, sich vielleicht eines zulegen, wie beispielsweise diesen Colt, und auch wieder pure Freude am Fahren verspüren.