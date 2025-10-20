Citroen e-C3 Aircross MAX im Test

Mit dem neuen C3 Aircross hat Citroen ein neues Kapitel in der Geschichte des Modells aufgeschlagen. Im Vergleich zum Vorgänger zeigt er sich nicht nur deutlich moderner, er ist zudem größer geworden und auch mit reinem E-Antrieb erhältlich.

Optisch zeigt sich der neue C3 Aircross von einer wirklich grandiosen Seite. Die Front ist extrem bullig, die Seitenlinie wirkt sehr lang gestreckt, und das Heck ist überaus knackig.

Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue C3 Aircross mit einer Länge von 439,5 cm deutlich gewachsen, auf Wunsch ist er auch mit bis zu sieben Sitzplätzen erhältlich.

Für unseren Test haben wir jedoch den 5-Sitzer gewählt und ihn mit dem Elektromotor und der Top-Ausstattungslinie MAX kombiniert.

Während das Basismodell mit 100 PS starkem Benzinmotor in YOU-Ausstattung auf 19.160,- Euro kommt, ist der Listenpreis für den Stromer in der Topausstattungslinie 31.880,- Euro.

Für ein Elektroauto mit so viel Raum immer noch ein fairer Deal, der Hybrid mit 145 PS ist aber dennoch mit gleicher Ausstattung um 4.320,- Euro günstiger.

Die Ausstattung zeigt sich um diesen Preis aber von einer recht großzügigen Seite, unter anderem gibt es eine Klimaautomatik, einen 10,25“-Touchscreen mit 3D-Navigation, die Citroen Advanced Comfort Sitze, 17“-Alufelgen, LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera und eine Einparkhilfe vorne und hinten.

Was einem in der heutigen Zeit fehlt, sind ein Keyless-System mit Startknopf und ein Bordcomputer mit Verbrauchsanzeige.

Überzeugender Innenraum im Citroen C3 Aircross

Optional hatten wir noch den 11 kW On-Board Charger 3-phasig und die Elixir Rot Metallic-Lackierung, die dem C3 Aircross in Kombination mit dem schwarzen Dach hervorragend steht und ihm einen sportlichen Touch verleiht. Der Gesamtpreis liegt damit bei 33.032,- Euro.

Der Innenraum zeigt sich, ganz wie man es von Citroen gewöhnt ist, mit einem gewissen Schuss an Extravaganz, ohne dass die Übersichtlichkeit oder die Bedienung darunter leiden.

Das Cockpit ist extrem luftig gestaltet, die Tachoeinheit ist weit vorne und etwas höher gestellt vor der Windschutzscheibe in einem schmalen Band untergebracht. Im ersten Augenblick etwas ungewöhnlich, aber sehr übersichtlich.

Gut positioniert zeigt sich auch der 10,25“-Touchscreen, der einfach zu steuern ist und mit einer modernen Grafik aufwarten kann.

Die Klimaanlage ist getrennt untergebracht, was ebenfalls ein Vorteil ist. Sehr praktisch sind die vielen Ablagen, die dem Innenraum ein hohes Maß an Nutzwert geben.

Eine Klasse für sich sind die Citroen Advanced Comfort Sitze, die extrem bequem sind und wie gemacht für die Langstrecke.

Auch das Platzangebot kann ich sehen lassen, selbst in der zweiten Reihe hat man noch ein fürstliches Raumangebot, welches mit Autos deutlich höherer Klassen mithalten kann.

Das Kofferraumvolumen ist mit einem Fassungsvermögen von 460 Litern ebenfalls extrem großzügig dimensioniert, klappt man die Rücksitze um, kann man bis zu 1.600 Liter transportieren.

Reichweite ist überschaubar

Der Citroen C3 Aircross wäre so eine sehr gute Wahl für lange Reisen mit der ganzen Familie, leider passt da aber der E-Antrieb nicht ganz dazu.

Die Leistung des E-Motors ist mit 113 PS (84 kW) durchaus vernünftig gewählt und reicht im täglichen Leben auch in den meisten Fällen aus. Das maximale Drehmoment liegt bei 125 Nm.

Vor allem in der Stadt zeigt sich das geräumige Mini-SUV von einer sehr agilen Seite und gefällt mit seiner Spritzigkeit im urbanen Umfeld.

Verlässt man die Stadt, würde ihm ein bisschen mehr Power aber nicht schaden. Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 12,9 Sekunden absolviert, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 132 km/h.

Damit kann man gerade so das erlaubte Autobahntempo erreichen, die Gefahr von Geschwindigkeitsübertretungen bei erlaubtem Höchsttempo ist somit gebannt.

Zum gemütlichen Charakter des Autos passt die komfortable Federung hervorragend, der C3 Aircross bügelt Bodenunebenheiten gekonnt weg, liegt durch den tiefen Schwerpunkt aber dennoch gut auf der Straße.

In flotten Kurven neigt er zwar zum Untersteuern und schiebt etwas über die Vorderräder, er zeigt die Grenzen aber frühzeitig an.

Ein dunkles Kapitel ist aber leider die Reichweite. Die 44 kWh-Batterie sollte laut Werk für eine maximale Reichweite von bis zu 303 Kilometern reichen. Bei einem angegebenen Durchschnittsverbrauch von 18,2 bis 18,3 kWh reichen die 44 kWh aber schon rein rechnerisch nur für rund 250 Kilometer.

Durchwachsene Bilanz

Dies ist auch eine realistische Reichweite, wenn man mit vollen Batterien startet und äußerst gemütlich unterwegs ist. Schwingt man sich dann auf die Autobahn und nutzt das erlaubte Höchsttempo, muss man aber froh sein, wenn man 200 Kilometer schafft.

Zum Testzeitpunkt hatten wir dabei recht E-Auto freundliche Temperaturen von rund 12 Grad, bei tief winterlichen Temperaturen wird die Reichweite weiter schrumpfen, im Sommer wird man dafür etwas weiter kommen.

Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt an einer DC-Ladestation bei 100 kW, wobei wir auch hier leider so unsere Probleme hatten. Erst beim dritten Versuch konnten wir das Auto vernünftig laden (wenngleich mit weit weniger als 100 kW an einer 150 kW-Station), zuvor ist die Verbindung immer nach wenigen Minuten unterbrochen worden.

Für Elektroautofans sind dies alles vermutlich Kleinigkeiten. Wer mit Reichweite und gelegentlichen Ladeproblemen gut leben kann, findet mit dem Citroen e-C3 Aircross auf jeden Fall einen sehr angenehmen Begleiter, wenn man eine gemütliche Gangart forciert.

Überzeugen kann der e-C3 Aircross auf jeden Fall mit seinem sehr dynamischen Look und dem sensationellen Platzangebot sowie dem gegebenen Komfort. Vor allem die Sitze und die Federung sind ein Hit.

Wer doch gerne flotter unterwegs ist und weitere Etappen ohne Stopps absolvieren möchte, sollte aber eher zum Hybrid 145 greifen, der zudem auf Wunsch auch als 7-Sitzer erhältlich ist.

Was uns gefällt:

Das Design, der Fahrkomfort, das Kofferraumvolumen, die Sitze, das Platzangebot

Was uns nicht gefällt:

Die Reichweite, der etwas schwache Antrieb, die geringe Zuladung (420 kg)

Testzeugnis:

Sicherheit: 3

Ausstattung Komfort: 2

Verbrauch: 3-

Fahrleistung: 4

Fahrverhalten: 2

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 1

Kofferraum: 1

Bedienbarkeit: 2

Ablagen: 1

Übersichtlichkeit: 2

Technische Daten Citroen e-C3:

Citroen e-C3 Aircross MAX Testwagenpreis ohne Extras € 31.880,00 Testwagenpreis mit Extras € 33.032,00 davon Steuern € 5.505,33 Technische Daten Leistung PS/KW 113/83 Max. Drehmoment Nm 125 Getriebe 1 Gang Automatik Antriebsart Frontantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 12,9 Höchstgeschwindigkeit in km/h 132 Batteriegröße in kWh 44 Durchschnittsverbrauch in kWh 18,2 – 18,3 Reichweite in Kilometer lt. Werk 303 Reichweite in Kilometer im Test 200 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 439,5 Breite in cm 179,5 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 166,0 Radstand in cm 267,0 Kofferraumvolumen in Liter 460 – 1.600 Leergewicht in kg 1.610 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.030 Max. Zuladung in kg 420