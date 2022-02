Dacia Duster dCi 115 Prestige 4×4 im Test

Bereits der Sandero, den wir im Sommer testeten , überraschte uns positiv durch sein ansprechendes Styling und die Umsetzung, alle heutzutage für ein Alltagsauto nötigen Features in eine nicht billig wirkende Verpackung zu wickeln ohne gleich Preise zu gestalten, wo sich nur Banken freuen können.

Nun ist der große SUV-Bruder Duster, ebenfalls in seinem neuen, modernen Design in unsere Redaktionsgarage gerollt. Und erneut ernten wir überraschte Blicke, als wir ihn an gewohnter Stelle parken. „Ich dachte, du hast einen Dacia.“ – „Schau auf das Logo, das ist einer.“

Tja, dass die Renault-Tochter nun aus dem Dornröschenschlaf erwacht, damit muss man sich erst vertraut machen. Allzu lange haftete Dacia das Flair des Ostblockplastikbombers an. Damit ist nun endgültig Schluss.

Für den neuen Duster sind zwei Benzinmotorisierungen und ein Dieselmotor erhältlich. Wir haben für Sie die Prestige-Variante zum Test geladen, die mit dem 115 PS-Dieselmotor und Allrad ordentlich Staub aufwirbelt.

In dieser Kombination beläuft sich der Einstiegspreis auf 22.290,- Euro, überdies der gleiche Preis, den man für die 150 PS-Benzinversion jedoch ohne Allrad bezahlen würde. Dacia gelingt es, in dieses Gesamtpaket genau so viel hineinzupacken, dass man nicht durch eine Knöpfchen- und Assistenzflut erschlagen wird, sondern genau jene Features hat, die man für einen guten Fahrkomfort nicht missen möchte.

In der Serienausstattung finden sich 17-Zoll Leichtmetallfelgen sowie abgedunkelte Scheiben hinten, um neugierige Blicke fernzuhalten. Die Rückfahrkamera wurde optional durch eine 360-Grad-Kamera erweitert, die sich mit etwas mehr als 300,- Euro extra zu Buche schlägt.

Der komfortable Fahrersitz aus Stoff mit grauen Ziernähten besitzt eine verstellbare Lordosenstütze und kann manuell in der Höhe verstellt werden, sodass man in Kombination mit dem höhen- und tiefenverstellbaren Lenkrad die richtige Sitzposition findet. Möchte man diese beheizen, so muss man noch 212,- Euro obendrauf legen.

Praktische Details

Sehr praktisch fanden wir die Mittelkonsole mit verschiebbarer Armlehne, denn der Stauraum darunter bietet genügend Platz für den Krimskrams des Alltags. Überhaupt bietet unser SUV zahlreiche praktische Ablagen, wo sich das eine oder andere gut unterbringen lässt.

Das Interieur des Duster hat definitiv westlichen Standard erreicht und weiß durch sein schlichtes, aber dennoch sehr stimmiges Design zu gefallen. Zwar verzichtet man bei Dacia auf Softtouch-Oberflächen, abgesehen vom Lenkrad, dennoch sieht das Ganze wertig und gut verarbeitet aus.

Besonders gut stehen unserem SUV die optischen Designelemente um die Ausströmer in Silber. Die Bedienelemente für die Klimaautomatik oder Kamera sind gut erreichbar und passen stimmig in das Gesamtbild.

Wo wir auch schon bei der Technik angelangt wären. Diese beschränkt sich, wie eingangs erwähnt, auf die wesentlichsten Features, die man im Alltag aber nicht mehr missen möchte. Dazu gehören neben einem Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Toter-Winkel-Warner sowie das Media Nav mit Navigation, Smartphone-Anbindung und Bluetooth.

Möchte man nur mit einer Schlüsselkarte das Auto versperren, gibt es diese ebenfalls in Kombination mit 2 USB-Anschlüssen hinten als Extra um 375,- Euro.

Der 8-Zoll-Touchscreen fügt sich sehr stimmig in die Gestaltung des Armaturenbretts ein, seine Bedienung ist einfach und die Anzeigen sehr übersichtlich. Die Einstellung der 360-Grad-Kamera lässt sich ebenfalls darüber auswählen.

Fairer Preis

Selbst das Multifunktionslenkrad des Duster beschränkt sich auf die wesentlichen Features wie Tempomat und Steuerung des Borcomputers sowie die Sprachsteuerung. Für die Bedienung der Multimediaanlage greift man wie aus dem Konzern bekannt einfach hinter das Lenkrad auf einen kleinen Satelliten. Mehr braucht es wirklich nicht, und der Gesamtpreis von 23.927,50 Euro inklusive der orangen Metalliclackierung kann sich sehen lassen.

Erstaunlich ist auch das Platzangebot im Innenraum. Kopf- und Beinfreiheit sind an allen Positionen gegeben. Durch die doch sehr gerade Sitzbank hinten haben auch drei Leute ausreichend Raum. Ein wenig eingeschränkt wurde die Ladekapazität durch das Reserverad, das wir ebenfalls bei der Zusatzausstattung finden.

Auch der Allrad knabbert 11 Liter des Fassungsvermögens ab. So finden wir in unserem Testfahrzeug eine ebene Ladefläche mit einem Fassungsvolumen von 414 Litern. Klappt man die geteilte Rückbank um, erhöht sich diese auf maximal 1.559 Liter.

Der Vier-Zylinder-Selbstzünder hat einen Hubraum von 1.461 Kubik und leistet 115 PS. Durch seine recht kurze Übersetzung in den ersten vier Gängen, wird man animiert, zügig zu schalten, was dem Duster einen flotten Antritt und Vortrieb verleiht.

Sein maximales Drehmoment von 260 Nm liegt in einem Bereich von 1.750 bis 2.750 Umdrehungen, die max. Leistung bei 3.750. Somit deckt er ein breites Spektrum ab und macht wirklich Spaß beim Fahren.

Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gibt Dacia einen Wert von 10,2 Sekunden an. Tempolimit liegt bei 175 km/h, was für Österreichs Straßen ohnehin mehr als genug ist. Obwohl wir mit dem Duster eine Menge Spaß hatten, blieb sein Durst in Maßen. 6,5 Liter sind ohne ECO-Modus die Durchschnittsanzeige am Bordcomputer.

Auch Offroad gut unterwegs

Die Offroadfähigkeiten des Dacia sind ebenso erstaunlich gut. 21 cm Bodenfreiheit, 22 Grad Rampenwinkel und 29 Grad Böschungswinkel vorne und hinten lassen uns auch abseits befestigter Straßen ohne Schwierigkeiten vorwärtskommen. Um alles im Blick zu haben, werden alle Offroadinfos auch im 8-Zoll-Display angezeigt. Der automatische Allrad verfügt darüber hinaus auch über eine Sperre.

Insgesamt ist Dacia mit dem neuen Duster ein Facelift gelungen, das zeigt, in welche Richtung es mit dieser Marke geht. Wer gerne Auto fährt und sich nicht von seinem Auto fahren lassen möchte, ist hier genau an der richtigen Adresse.

Alle notwendigen, aber auch den Fahrkomfort erhöhenden Features sind im Preis inbegriffen. Das Ganze in eine adrette Hülle verpackt zu einem mehr als fairen Preis. Wir denken, er wird viele neue Freunde finden und von sich begeistern können.

Was uns gefällt:

Optik, Motor, Preis

Was uns nicht gefällt:

kleiner Laderaum

Testzeugnis:

Ausstattung Sicherheit: 1-

Ausstattung Komfort: 1-

Verbrauch: 2

Fahrleistung: 1-

Fahrverhalten: 2

Verarbeitung: 2

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 2

Kofferraum: 3

Ablagen: 1

Übersichtlichkeit: 2

Technische Daten Dacia Duster:

Dacia Duster Blue dCi 115 4WD Prestige Testwagenpreis ohne Extras € 22.290,00 Testwagenpreis mit Extras € 23.927,50 davon Steuern € 4.937,42 Technische Daten Zylinder 4 Hubraum in ccm 1.461 Leistung PS/KW 114/84 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 260/1.750-2.750 Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 10,2 Höchstgeschwindigkeit in km/h 175 Durchschnittsverbrauch in Liter 5,4-5,6 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 138-144 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 434,1 Breite in cm 180,4 Höhe in cm 168,2 Radstand in cm 267,6 Kofferraumvolumen in Liter 414-1.559 Tankinhalt in Liter 50 Leergewicht in kg 1.507 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 1.952 Max. Zuladung in kg 445