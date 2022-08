Ford Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 155 PS DC7 Titanium X im Test

Bislang hatten Automatik-Fans beim Ford Puma das Nachsehen, doch jetzt ist der kleine Ford-SUV auch mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.

Optisch besticht der Puma auch nach einigen Jahren noch mit seinem knuffigen Design und einer sehr stimmigen Linienführung.

Für unseren Test haben wir den Puma diesmal mit dem neuen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in Kombination mit dem 155 PS Mild-Hybrid-Benziner und der Titanium X-Ausstattung gewählt.

Der Listenpreis für dieses Modell liegt bei 32.000,- Euro und bietet schon eine solide Grundausstattung, inkl. 18“-Alufelgen, dem Ford SNYC 3 mit 8“-Touchscreen und Navi, einem B&O-Soundsystem mit 575 Watt, einer Klimaautomatik und vielem mehr.

Neben der wunderschönen „Fantastic Red Metallic“-Lackierung hatten wir auch noch eine abnehmbare Anhängevorrichtung, eine Dachreling in Schwarz, eine elektrische Heckklappe, das Fahrerassistenz-Paket, das Winter-Paket und LED-Scheinwerfer mit an Bord.

Der Gesamtpreis summiert sich damit auf 37.350,- Euro und schnuppert damit schon in eine höhere Klasse hinein.

Dafür bietet der Puma aber auch einen sehr gediegenen Innenraum, in dem man sich auf Anhieb richtig wohl fühlt.

Die klassischen Armaturen gefallen dabei ebenso wie der einfach zu bedienende 8“-Touchscreen, der zudem sehr gut positioniert ist.

Geräumiger Innenraum

Das griffige Lenkrad und die einfach zu verstehenden und bedienenden Lenkradtasten sind ebenfalls ein Highlight beim Puma.

Eine große Überraschung bietet der so dynamisch wirkende Puma beim Platzangebot. Nicht nur alle Passagiere haben mehr Platz als man bei einem Auto mit 418,6 cm Länge vermuten würde, auch das Kofferraumvolumen ist rekordverdächtig.

Mit einem Fassungsvermögen von 456 bis 1.216 Litern übertrumpft der Puma so manchen kompakten SUV. Hinzu kommt die einzigartige Ford MegaBox mit 81 Litern Fassungsvermögen.

Die MegaBox ist eine Plastikbox, die sich unter der Kofferraumabdeckung befindet. In der Plastikbox kann man zum Beispiel Schischuhe transportieren und dann via Stöpsel am Boden der MegaBox das angesammelte Wasser bequem ablassen. So bleibt der Kofferraum selbst trocken.

Neben solch genialen Detaillösungen bietet der Puma auch sehr bequeme Sitze, auf denen sich Passagiere unterschiedlicher Größen sehr wohl fühlen.

Flotte Fahrleistungen

Für der Optik entsprechenden Fahrspaß soll der 1,0-Liter-3-Zylinder-EcoBoost Motor mit einer Leistung von 155 PS (114 kW) sorgen.

Das Triebwerk liefert zwischen 1.900 und 5.500 U/Min ein maximales Drehmoment von 190 Nm. Schon sofort nach dem Start zeigt sich das Triebwerk von einer sehr agilen Seite.

Als besonders harmonisch kann dabei das Zusammenspiel mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bezeichnet werden.

Motor und Getriebe sind wie füreinander geschaffen, und man hat immer sehr schnell den gerade passenden Gang parat.

Der Fahrer kann auch aus verschiedenen Fahrmodi wählen, wobei der normale Fahrmodus eigentlich die beste Kombination bietet.

Wer es besonders eilig hat, kann im Sport-Modus durchaus noch einiges an Kraft aus dem Motor hervorkitzeln. Der Puma wirkt hier noch dynamischer, als er es ohnedies schon ist.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 8,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h.

Dabei kann der Puma nicht nur beim absoluten Sprint überzeugen, auch beim Zwischensprint bietet die Motor-Getriebe-Kombination jederzeit einen perfekten Kraftfluss.

Sparsam beim Verbrauch

Zudem wird die Kraft auch perfekt auf die Straße gebracht, und die sportliche, aber dennoch auch ausreichend komfortable Federung passt bestens zum dynamischen Charakter des Fahrzeugs.

Eine sehr direkte Lenkung und die Wendigkeit, die schon durch die kompakten Abmessungen gegeben ist, sind weitere Pluspunkte, die der Puma sammelt.

Trotz aller Sportlichkeit hält sich der Verbrauch dank der Mild-Hybrid-Technik in Grenzen. Man merkt die zusätzliche Leistung durch den Mild-Hybrid-Antrieb in verschiedenen Fahrsituationen, vor allem aber beim Start.

Im Schnitt sind wir mit 6,6 Liter pro 100 Kilometer nur knapp über der Werksangabe von 5,6 bis 6,3 Liter gelegen. Unser Testfahrzeug hatte aber nicht einmal noch einen vierstelligen Kilometerstand, wodurch man davon ausgehen kann, dass der vom Werk angegebene Durchschnittsverbrauch auch realistisch erreichbar sein wird.

Keine Schwächen leistet sich der Puma beim Thema Sicherheit, er verfügt über alles, was man sich in dieser Klasse wünschen kann, bis hin zum adaptiven Tempomat mit Stau-Assistent.

Mit der Einführung des 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebes hat Ford den Puma auf jeden Fall nochmals deutlich attraktiver gemacht.

Das Getriebe harmoniert wirklich perfekt mit dem spritzigen 155-PS-Triebwerk, bei dem man zu keinem Zeitpunkt merkt, dass man nur mit einem 3-Zylinder unterwegs ist. Dies ist sicher auch der sehr guten Geräuschdämmung zu verdanken, die den Puma zu einem wirklich angenehmen Langstreckenfahrzeug macht.

Durch seine Wendigkeit ist er aber auch in der Stadt der ideale Kandidat, der zudem mit viel Komfort und genialen Detaillösungen aufwarten kann.

Was uns gefällt:

Das Design, die Straßenlage, die Ausstattung, das Preis/Leistungsverhältnis, der Fahrspaß, die Wanne im Kofferraum

Was uns nicht gefällt:

Die nicht in Länge und Höhe verstellbare Mittelarmlehne vorne, die etwas eingeschränkte Rundumsicht

Testzeugnis:

Ausstattung Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 1

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 2

Kofferraum: 1

Ablagen: 1

Übersichtlichkeit: 3

Weitere Infos zu Ford unter www.ford.at

Technische Daten Ford Puma:

Ford Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 155 PS DC 7 Titanium X Testwagenpreis ohne Extras € 32.000,00 Testwagenpreis mit Extras € 37.350,00 davon Steuern € 6.984,14 Technische Daten Zylinder 3 Hubraum in ccm 999 Leistung PS/KW 155/114 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 190/1.900 – 5.500 Getriebe 7 Gang Automatik Antriebsart Frontantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 8,7 Höchstgeschwindigkeit in km/h 200 Durchschnittsverbrauch in Liter 5,6 – 6,3 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 127 – 142 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 418,6 Breite in cm 180,5 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 153,6 Radstand in cm 258,8 Kofferraumvolumen in Liter 458 – 1.216 Tankinhalt in Liter 42 Leergewicht in kg 1.334 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 1.830 Max. Zuladung in kg 496