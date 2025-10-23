Ford Puma Gen-E 43 kWh im Test

Der Name Puma stammt aus einer anderen Zeit, als Ford mit einem kleinen Coupé auffiel, später wurde daraus ein kompaktes Crossover-Modell. Der Gen-E führt diese Baureihe nun elektrisch weiter und setzt auf eine bekannte Karosserieform mit aktueller Antriebstechnik. Keine Heldenstory, eher ein sachlicher Ansatz für Menschen, die ein funktionales Auto suchen.

Außen zeigt sich der Puma Gen‑E kompakt und zweckorientiert. Straffe Proportionen, kurze Überhänge und ausreichend Glasflächen sorgen für Übersicht. In Digital Aqua Blue Metallic wirkt die Karosserie frisch und sauber gezeichnet und kostet 900 Euro Aufpreis.

Die serienmäßigen 17‑Zoll‑Leichtmetallräder fügen sich stimmig ins Gesamtbild ein. Vorn sitzen LED‑Scheinwerfer mit klarer Tagfahrlicht‑Signatur, unaufdringlich gestaltet und passend zum sachlichen Auftritt.

Innen setzt sich der sachliche Ansatz fort. Das Ford Sync 4 mit Navigationssystem arbeitet zügig, die Karte ist klar, die Kopplung mit dem Smartphone gelingt ohne Aufwand. Die verschiebbare Mittelkonsole bietet praktische Ablagen. Die vordere Ambientebeleuchtung bleibt dezent.

Die Stoffpolster in Schwarz-Grau mit grauen Nähten wirken robust und geradlinig. Eine automatische Klimaanlage, die elektrische Feststellbremse und die induktive Ladeschale nehmen dem Alltag kleine Reibungspunkte. Die Zahl der Direktwahltasten ist geringer als früher, was die Optik beruhigt, beim Fahren aber häufiger Zieltouches verlangt. Hinten geht es klassenüblich ordentlich zu, ohne üppig zu sein.

Beim Nutzwert spielt der Puma Gen‑E seine Stärken aus. Der Frontkofferraum nimmt Ladekabel und Kleinteile auf. Die Ford Gigabox im Heck ist ein robuster Zusatzraum für Dinge, die man nicht im Teppich haben möchte. Einkäufe, Sportzeug und nasses Schuhwerk sind rasch verstaut und liegen nicht im Weg. Diese Lösungen wirken unspektakulär, helfen aber jeden Tag.

Kleine Batterie im Ford Puma

Im Antrieb arbeitet ein Elektromotor mit 168 PS an der Vorderachse, gespeist von einer Batterie mit 43 Kilowattstunden. In der Stadt und im Umland wirkt der Antritt spontan, und das Auto bleibt handlich.

Auf nasser Fahrbahn greift die Traktionsregelung deutlich ein, was bei kräftigen Fronttrieblern normal ist. Auf der Autobahn fährt der Puma gelassen mit, die Batteriegröße fordert aber realistische Etappen.

Bei Reichweite und Verbrauch zeigt sich ein klares Profil. Im gemischten Alltag sind rund 270 Kilometer realistisch, wenn man vorausschauend fährt und die Rekuperation nutzt. In der Stadt sind längere Etappen möglich, auf der Autobahn bei 120 bis 130 Stundenkilometern fällt der Puffer schneller. Kälte erhöht den Energiebedarf zusätzlich, vor allem für Heizung und Vorklimatisierung.

Im Alltag wirkt die Abstimmung unaufgeregt. Die Lenkung ist leichtgängig und lässt das Auto in engen Straßen kleiner wirken. Querfugen und kurze Wellen werden ordentlich verarbeitet.

Akustisch bleibt es ruhig. Das Summen des Antriebs hält sich im Hintergrund, Wind‑ und Abrollgeräusche sind hörbar, aber nicht dominant. Insgesamt fordert der Puma wenig Aufmerksamkeit und fährt dadurch entspannt.

Die Ausstattung ist schlüssig. Das Winterpaket bringt eine beheizbare Frontscheibe, eine individuell einstellbare Sitzheizung vorn und ein beheizbares Lenkrad. So wird der Innenraum schneller warm und die Scheibe rasch frei, an der Physik des Mehrverbrauchs ändert das nichts.

Gute Ausstattung

Das Komfortpaket ergänzt den Alltag um eine elektrisch und sensorgesteuert öffnende Heckklappe, die per Fußbewegung bedient werden kann, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Bodenprojektion sowie das Ford Key Free‑System für schlüsselloses Ent‑ und Verriegeln inklusive Ford Power‑Startfunktion.

Zur Serie gehören 17‑Zoll‑Leichtmetallräder, die Stoffausstattung in Schwarz-Grau, Ford Sync 4 mit Navigationssystem, die vordere Ambientebeleuchtung, die verschiebbare Mittelkonsole, der Frontkofferraum, die Gigabox im Gepäckraum, eine automatische Klimaanlage, die elektrische Parkbremse und die induktive Ladestation.

Beim Preis hilft eine klare Sortierung. Der Listenpreis liegt bei 36.890 Euro. Die Wunschausstattung addiert 2.250 Euro mit Digital Aqua Blue Metallic, dem Komfortpaket und dem Winterpaket. Daraus ergibt sich ein Listenpreis von 39.140 Euro. Durch die aktuellen Ford-Aktionsboni kann man den Puma jedoch schon um 30.820 Euro erwerben.

Am Ende steht ein sachliches Fazit. Der Puma Gen-E ist kein Prestigeobjekt und auch kein Reichweitenkünstler. Er punktet mit durchdachtem Stauraum, solider Grundausstattung, unkomplizierter Bedienung und handlichen Abmessungen.

Er verliert auf der Langstrecke durch die kleine Batterie, bei Nässe hat der Frontantrieb spürbar zu tun, und nicht jeder wird die reduzierten Bedientasten mögen. Wer überwiegend urban und regional unterwegs ist und Wert auf praktische Details legt, bekommt ein ehrliches Fahrzeug mit klarer Aufgabenbeschreibung.

Was uns gefällt:

Design, Platzangebot, Kofferraumvolumen

Was uns nicht gefällt:

Traktionsprobleme bei Nässe, reduzierte Bedientasten

Testzeugnis:

Ausstattung Sicherheit: 1-

Ausstattung Komfort: 2

Verbrauch: 2-

Fahrleistung: 2

Fahrverhalten: 2

Verarbeitung: 2

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 2

Kofferraum: 1

Ablagen: 2-3

Übersichtlichkeit: 2-

Weitere Infos unter www.ford.at

Technische Daten Ford Puma Gen-E:

Ford Puma Gen-E 43kWh Testwagenpreis ohne Extras € 36.890,00 Testwagenpreis mit Extras € 39.140,00 davon Steuern € 6.523,33 Technische Daten Leistung PS/KW 168/124 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 290 Getriebe 1 Gang Automatik Antriebsart Frontantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 8,0 Höchstgeschwindigkeit in km/h 160 Batteriegröße in kWh 43 Durchschnittsverbrauch in kWh 13,1 Reichweite in Kilometer lt. Werk 376 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 418,6 Breite in cm 180,5 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 155,0 Radstand in cm 258,8 Laderaumvolumen in Liter 523–1.283 Leergewicht in kg 1.491 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.015 Max. Zuladung in kg 524