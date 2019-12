Testbericht: Mercedes A 200 Limousine

Im Jahr 1982 hat der Mercedes der Baureihe W201 schnell den Namen "Baby-Benz" bekommen, da er unterhalb des W123 positioniert der kleinste Mercedes im Programm war. Nachdem der "Baby-Benz" im Laufe der Generation immer größer und zur "C-Klasse" geworden ist, bleibt nun wieder unterhalb der C-Klasse Platz für einen neuen "Baby-Benz", womit wir schon bei der Positionierung der A-Klasse Limousine wären.

Erstmals bietet Mercedes jetzt auch eine Stufenheckversion der A-Klasse an. Damit möchte man der steigenden Nachfrage in diesem Segment gerecht werden und eine günstige und kompaktere Alternative zur C-Klasse ins Sortiment nehmen. Mit einer Länge von 454 cm überragt die neue A-Klasse Limousine den 1982 präsentierten Mercedes der Baureihe W201 aber dennoch um 10 Zentimeter. Die neue A-Klasse Limousine präsentiert sich in einem sehr gestreckten und überaus dynamischen Design, vor allem wenn man sie mit der AMG Line-Ausführung wählt.

Preislich zeigt die kompakte Limousine ihre Premium-Positionierung recht deutlich, der Startpreis für die A 200 Limousine liegt bei 33.010 Euro. Die Ausstattung umfasst dabei schon das neue MBUX Multimediasystem, eine Rückfahrkamera, ein Multifunktionslenkrad, Regensensor, eine Klimaautomatik und ein Grundpaket an Assistenzsystemen.

Damit man sich so richtig wohl fühlt, gibt es noch eine Fülle an Optionen, die unseren Testwagenpreis auf 45.124 erhöht haben. Unter anderem verwöhnte unser Testauto noch mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, der AMG Line Ausstattung, Sitzheizung vorne, dem Keyless-Go Komfort-Paket, dem Park-Paket inkl. 360-Grad-Kamera, 19"-Leichtmetallfelgen, dem Night-Paket, einem Totwinkel-Assistenten, der Festplatten-Navigation, dem digitalen Cockpit, einem Panorama-Schiebedach, den LED High Performance-Scheinwerfern, dem Advanced Soundsystem und einer Ambientebeleuchtung.

Dank der AMG Line-Ausstattung zeigt sich der Innenraum um diesen Preis sehr sportlich und vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Lediglich die filigran und billig wirkenden Lenkstockhebel passen nicht ganz zum sonst sehr hochwertigen Eindruck. Der Mix aus Klavierlack- und Chrom-Elementen steht der A-Klasse Limousine dafür ebenso gut wie die roten Ziernähte an Türen, Lenkrad, Mittelkonsole und den Sportsitzen. Die mit einem Mix aus Alcantara und Leder bezogenen Sportsitze können mit perfektem Seitenhalt und einer großen Verstellmöglichkeit aufwarten.

Sehr modern wirkt das digitale Cockpit, welches verschiedene Darstellungsmöglichkeiten erlaubt. Auch das neue MBUX-Infotainmentsystem kann überzeugen. Die Bedienung erfolgt via Touchscreen, Sprachsteuerung oder Touchpad, wobei letzteres die mühsamste Version der Steuerung darstellt. Wie immer bei Mercedes sehr positiv erwähnt werden muss die Positionierung des Automatikwahlhebels am Lenkrad. So bleibt viel Platz in der Mittelkonsole, und man kann die Fahrstufe wechseln, ohne die Hand vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Beim Platzangebot zeigt sich die A-Klasse Limousine der Klasse entsprechend vorne großzügig dimensioniert, im Fond aber etwas enger geschnitten. Dafür kann die Limousine mit einem Kofferraumvolumen von 420 Liter aufwarten, was für ein Auto dieser Klasse ein sehr guter Wert ist.

Mit der A 200 Limousine wählt man auch die mittlere Benzinmotorisierung, darunter rangieren A 180 und A 160, darüber A 220 und A 250. Die Leistung des 1,3 Liter-4-Zylinder-Benzinmotors liegt bei 163 PS (120 kW), und der Motor liefert bei 1.620 U/Min ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Auf jeden Fall eine gute Wahl trifft man mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das mit dem Motor hervorragend harmoniert. Die Gänge werden sehr schnell und sanft gewechselt, zudem ist auch jederzeit der passende Gang parat.

Schon im "Comfort"-Modus fährt sich die A 200 Limousine recht dynamisch, wechselt man in den Sport-Modus, werden die Systeme nochmals leicht geschärft. Der Sport-Modus empfiehlt sich, wenn man bestimmte Strecken sehr dynamisch zurücklegen möchte und die volle Leistung parat stehen soll. Im täglichen Leben ist man im Comfort-Modus auf jeden Fall entspannter unterwegs, da die Gänge im Sport-Modus sehr weit ausgedreht werden und man so ständig in einem hohen Drehzahlbereich unterwegs ist. Wer die volle Leistung abruft, sprintet in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 230 km/h schnell.

Akustisch meldet sich der Motor bei Vollgas mit einem sehr kernigen Sound zu Wort, zudem wird es bei Autobahntempo lauter, als man es von einem Premium-Auto dieser Klasse erwarten würde. Hier könnte etwas mehr Dämmung nicht schaden. Für jene, die den sportlichen Touch und den kernigen Sound mögen, ist das aber sicher kein Problem, immerhin ist die A-Klasse Limousine mehr Sportlimousine als Komfortlimousine.

Das merkt man auch bei der recht straffen Federung, die durch die AMG Line gegeben ist. Bodenunebenheiten werden durchaus an die Passagiere gemeldet, dafür liegt die A-Klasse aber auch perfekt auf der Straße und ist selbst in extremen Situationen jederzeit gut beherrschbar. In Kombination mit der sehr direkten Lenkung macht die Limousine auch auf kurvigen Bergstraßen viel Spaß. Wer möchte, kann auch via Schaltwippen am Lenkrad die Gänge selbst sortieren.

Die sportlichen Gene der A-Klasse spiegeln sich auch beim Verbrauch wider. An die vom Werk angegebenen 5,4 Liter kommt man nur sehr schwer heran. Wir sind im Schnitt mit 7,6 Litern pro 100 Kilometer über die Runden gekommen. Gemischte Gefühle haben wir bei der Sicherheitsausstattung. Die A-Klasse Limousine hat eine solide Basisausstattung für die Sicherheit, ein adaptiver Tempomat ist jedoch nicht darunter und muss extra gekauft werden, was bei einem Auto dieser Preisklasse nicht unbedingt sein müsste. Zudem reagieren manche Systeme sehr scharf, wie etwa der Spurhalteassistent, der mehr schreckt als hilft. Sehr gelungen ist dafür die 360-Grad-Kamera, die einen sehr guten Überblick darüber gibt, was sich rund um das Fahrzeug befindet. Durch die sportliche Gestaltung ist die A-Klasse Limousine nämlich nicht gerade sehr übersichtlich, und man freut sich über die Rundumversorgung mit Kameras.

Fazit: Mercedes hat mit der A-Klasse Limousine auf jeden Fall eine interessante Alternative in der Premium-Kompaktklasse zu bieten. Das Revival von Stufenhecklimousinen in dieser Klasse könnte mit der A-Klasse Limousine auf jeden Fall neuen Schwung aufnehmen.

Was uns gefällt:

Das Design, das Doppelkupplungsgetriebe, der modern gestaltete Innenraum, die Straßenlage, der Fahrspaß, das Kofferraumvolumen

Was uns nicht gefällt:

Die Geräuschdämmung bei Autobahntempo, dass kein adaptiver Tempomat Serie ist, das Platzangebot im Fond

Testzeugnis:

Ausstattung Sicherheit: 1-

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 3

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 3

Kofferraum: 1

Ablagen: 1

Übersichtlichkeit: 2-