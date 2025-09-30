Mercedes C 300 de 4Matic T-Modell im Test

Seit 2021 ist die fünfte Generation der Mercedes C-Klasse im Programm, wir haben jetzt eine ganz besondere Variante des Mittelklassemodells zum Test begrüßt.

Der C 300 de 4Matic T-Modell verbindet schickes Design mit innovativer Technik, die man in dieser Konstellation nur noch bei Mercedes findet.

Man hat nämlich den Plug-in-Hybrid-Antrieb mit einem Dieselmotor kombiniert, eine Kombination, die höchste Effizienz verspricht.

Auch optisch kann der dynamisch wirkende Kombi überzeugen, die Linienführung verbindet klassische Mercedes-Stilelemente mit einer modernen Form.

Wie man es bei der Nobelmarke gewohnt ist, ist aber auch der Preis recht beachtlich. Im Listenpreis von 64.890,- Euro ist zumindest schon eine gute Basisausstattung vorhanden, ohne dass man aber überschwänglichen Luxus genießt.

So richtig gemütlich wird es erst mit einer Menge an Extras, die unser Testfahrzeug inkludiert hatte.

Unter anderem hatten wir einen On-board DC-Lader, spezielle Zierelemente, das Fahrerassistenz-Paket Plus, das AMG Line Premium Plus Paket, eine Anhängevorrichtung, den Anhängerrangier-Assistent und noch einige weitere kleine Goodies an Bord, die den Gesamtpreis auf 83.778,- Euro treiben.

Cockpit kann überzeugen

So ausgerüstet kann sich der Nobel-Kombi aber durchaus sehen lassen. Dank des AMG-Pakets bietet der Innenraum einen sehr gelungenen Mix aus Sportlichkeit, Luxus und modernem Look.

Der Digitaltacho hinter dem Lenkrad ist gut ablesbar, und auch der 11,9“-Touchscreen kann mit der Darstellung von Karten und Menüs überzeugen. Auch die Bedienung der einzelnen Funktionen erfolgt intuitiv, leider hat man aber auf einen Drehregler für die Audiolautstärkenregelung verzichtet.

Dies ist wirklich ein Manko, da man über die Touch-sensitiven Slider am Lenkrad nur sehr schwer die passende Lautstärke findet. Zwischen keine Musik hören und Disco-Lautstärke liegen gefühlt nur wenige tausendstel Millimeter am Slider.

Wenigstens liefert das Burmester Premium-Soundsystem dann ein hervorragendes Klangerlebnis, wenn man schon im Disco-Modus unterwegs ist.

Positiv ist aber der Sprachassistent des MBUX-Infotainmentsystems, der bei vielen Aufgaben, wie etwa der Deaktivierung der nervigen Tempolimit-Warnung, hilft.

Auch der Mix aus Dekorelementen, Chrom-Zierelementen und Alacantara/Lederbezug hat uns gefallen und vermittelt einen sehr guten Eindruck, was die Qualität betrifft.

Auch wenn das Cockpit nicht mehr den unverwüstlichen Eindruck alter Mercedes-Modelle hinterlässt, so wirkt es für den Moment durchaus hochwertig.

Beim Platzangebot zeigt sich der sportliche Charakter des Fahrzeugs von einer nicht ganz so positiven Seite.

Platzangebot ist nicht die Stärke des Mercedes

Während Fahrer und Beifahrer noch genug Raum um sich haben, wird es im Fond schon etwas enger. Größere Passagiere würden sich sowohl mehr Kopf- als auch Beinfreiheit wünschen.

Durch den Plug-in-Hybrid-Antrieb schrumpft leider auch das Kofferraumvolumen des Kombis auf knapp bemessenes Kompaktauto-Format. Mit einem Fassungsvermögen von 360 Litern übertrumpfen die meisten Kompakten den Mittelklasse-Kombi von Mercedes.

Deutlich mehr Freude kommt beim Blick auf die Leistungsdaten auf. Ein 2,0-Liter-Diesel mit 197 PS (145 kW) wird von einem 129 PS (95 kW) starken E-Motor unterstützt.

Mit insgesamt 326 PS (240 kW) hat man in jeder Situation genug Leistung parat. Ruft man die volle Kraft beider Motoren ab, sprintet man in nur 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Höchstgeschwindigkeit erreicht der Kombi bei 232 km/h. Dank des 4Matic Allradantriebs wird die Kraft auch jederzeit perfekt auf die Straße gebracht.

Überhaupt ist das Fahrwerkskapitel eine der absoluten Stärken des Autos. Trotz sportlicher Abstimmung bleibt die C-Klasse jederzeit sehr komfortabel, dabei kann sich die Straßenlage in jeder Situation sehen lassen.

In Kombination mit der direkten Lenkung werden kurvige Bergstraßen zum reinsten Vergnügen. Die 9G-Tronic hat stets den passenden Gang parat und harmoniert mit dem Antrieb perfekt.

Hervorragende Effizienz

Für ein Höchstmaß an Effizienz soll die 19,53 kWh-Batterie sorgen, laut Werk soll man bis zu 106 Kilometer rein elektrisch absolvieren können.

Diesen Wert konnten wir sogar in der Praxis bestätigen, was wirklich hervorragend ist. Aber auch danach ist man noch recht oft im E-Modus unterwegs, was man dank der sehr guten Geräuschdämmung vor allem am Drehzahlmesser, der dann beim 0-Punkt verweilt, merkt.

Akustisch nimmt man den Dieselmotor im Innenraum nämlich wirklich kaum wahr, womit das Fahrzeug hier den Premium-Anspruch unterstreicht.

Auch im weiteren Verlauf bleibt der Verbrauch auf einem sehr geringen Niveau, weit unter dem was mit Benzin-Plug-in-Hybrid-Modellen möglich ist.

Mercedes bietet mit der Kombination aus Diesel und Plug-in-Hybrid damit wirklich ein absolutes Highlight in Bezug auf die Effizienz an und hat ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich.

Vor allem für Vielfahrer ist diese Antriebsart ein Traum und ermöglicht bei vollem Tank und vollen Batterien eine Reichweite von gut 1.000 Kilometern.

Ein Laden der Batterie ist an einer Schnellladestation zudem mit bis zu 55 kW möglich, was für einen Plug-in-Hybrid auch ein hervorragender Wert ist.

Abgerundet wird der positive Eindruck beim Fahrkapitel noch von einer sehr guten Sicherheitsausstattung und einer hervorragenden Leuchtkraft der LED-Scheinwerfer.

In unserem Test hat der Mercedes C 300 de 4Matic T-Modell vor allem mit seinem sensationellen Antrieb begeistert.

Auch die Fahrfreude und der Fahrkomfort können sich bei dem schicken Kombi sehen lassen, bei dem lediglich der hohe Preis und der kleine Kofferraum ein Wermutstropfen sind.

Was uns gefällt:

Das Design, der Fahrkomfort, der Antrieb, der Komfort, das Soundsystem

Was uns nicht gefällt:

Das Platzangebot im Fond, das Kofferraumvolumen, die geringe Zuladung

Testzeugnis:

Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1-

Verbrauch: 1

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 3

Kofferraum: 4

Bedienbarkeit: 2

Ablagen: 2

Übersichtlichkeit: 2

Technische Daten Mercedes C-Klasse:

Mercedes C 300 de 4Matic T-Modell Testwagenpreis ohne Extras € 64.890,00 Testwagenpreis mit Extras € 83.778,00 davon Steuern € 13.963,00 Technische Daten Zylinder 4 Hubraum in ccm 1.993 Leistung PS/KW 197/145 Systemleistung PS/KW 326/240 Getriebe 9 Gang Automatik Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 6,3 Höchstgeschwindigkeit in km/h 232 Durchschnittsverbrauch in Liter 1,8 CO 2 Ausstoß pro km in Gramm 48 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 475,1 Breite in cm 182,0 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 145,8 Radstand in cm 286,5 Kofferraumvolumen in Liter 360 Tankinhalt in Liter 50 Leergewicht in kg 2.235 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.695 Max. Zuladung in kg 460