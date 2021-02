Opel Astra Ultimate Sports Tourer 1,5 CDTI AT – Testbericht

Die aktuelle Generation des Opel Astra ist 2015 auf den Markt gekommen und somit schon ein kleiner Oldie im Segment. Dennoch bietet der Astra so einiges, was man auch bei manch neuerem Konkurrenten nicht so schnell findet.

Der Deutsche mit amerikanischem Vater und französischer Mutter vereint aus allen drei Welten das Beste. Von der GM-Seite hat der Opel noch seine überkomplette Ausstattung geerbt, von der PSA-Seite den Charme und die Sparsamkeit und aus Deutschland kommen die perfekte Verarbeitung und das großzügige Platzangebot.

Auch die Kombination aus 122 PS starkem Dieselmotor und 9-Gang-Automatik ist im Segment ein Highlight.

In Kombination mit der Ultimate-Ausstattung startet der Astra bei 35.839,- Euro, bietet aber schon jede Menge Highlights serienmäßig, die man teilweise bei neueren Fahrzeugen dieses Segments nur gegen Aufpreis bekommt.

Werbung

So gibt es unter anderem schon die IntelliLux-LED-Matrix-Scheinwerfer, die AGR-Sitze, ein Infotainmentsystem inklusive dem Navi Pro, eine Rückfahrkamera, einen Notbremsassistenten, einen Toten-Winkel-Warnter und noch vieles mehr.

Optional hatten wir noch einen adaptiven Tempomat, die Lederausstattung inkl. Sitzklimatisierung vorne, Nebelscheinwerfer, ein Sicherheitsnetz für den Gepäckraum, ein Glasschiebe-/Ausstelldach elektrisch, das Denon Premium Soundsystem und die Premium Metallic-Lackierung an Bord.

Der Gesamtpreis summiert sich damit bei 43.148,- Euro, lässt aber auch wirklich keine Wünsche, die man an ein Auto dieser Klasse haben kann, unerfüllt.

Viel Luxus im Innenraum

Im Innenraum zeigt sich der Astra zudem sehr hochwertig und luxuriös, sogar die Seitenwangen der Mittelkonsole sind mit Leder bezogen und haben die gleichen Kontrastziernähte wie Sitze und Lenkrad.

Trotz des Alters wirkt auch das Cockpit noch sehr modern, die Kombination aus großem Digital-Display in der Mitte des Tachos und klassischen Armaturen rechts und links davon hat uns gut gefallen.

Sogar eine Tankanzeige für den AdBlue-Tank ist vorhanden, und der digitale Teil des Tachos verfügt über verschiedene Darstellungsmöglichkeiten.

Der Touchscreen auf der Mittelkonsole lässt sich ebenfalls leicht bedienen, die Grafik der Karten ist jedoch nicht mehr ganz so modern wie der Rest des Fahrzeugs.

Über die vielen Knöpfe in der Mittelkonsole freuen wir uns mittlerweile, nachdem die dort vorhandenen Klima-Funktionen für Temperatur, Sitze und Lenkrad so einfach zu finden sind.

Man muss nicht erst ewig in Untermenüs am Touchscreen herumsurfen, bis man die gewünschte Funktion gefunden hat, wie es bei manch neuerem Fahrzeug nötig ist.

Die Sitze selbst sind ein Traum, sie sind sehr bequem und geben besten Halt. Die Klimatisierung bietet für jede Jahreszeit das passende Einstellung, und die Massagefunktion lässt einen auf weiten Strecken kurzfristig entspannen.

Großer Kofferraum

Auch das Platzangebot geht in Ordnung, vor allem das Kofferraumvolumen ist mit 540 bis 1.630 Litern Stauraum sehr großzügig dimensioniert.

In Kombination mit dem Dieselmotor und der 9-Gang-Automatik ergibt sich so die perfekte Kombination aus Raum und Wirtschaftlichkeit.

Opel spricht hier sowohl Familien als auch Firmen an, die einen effizienten und komfortablen Langstreckenmeister suchen.

Der 122 PS (90 kW) starke Dieselmotor bietet die ideale Kombination aus ausreichend guten Fahrleistungen und Sparsamkeit.

Zwischen 1.500 und 2.750 U/Min steht ein maximales Drehmoment von 285 Nm zur Verfügung, wobei der Motor eigentlich in jeder Drehzahllage genug Power hat.

Die 9-Gang-Automatik ist auch ein Highlight in dieser Klasse und wechselt die Gänge sehr flott und sanft. So harmonieren Motor und Getriebe perfekt miteinander.

Trotz der nicht gerade hohen Leistung hat man nie das Gefühl, untermotorisiert zu sein. Der Astra sprintet jederzeit mit viel Elan davon, und wer möchte, kann aus dem Stand heraus die 100 km/h-Marke in 11,1 Sekunden erreichen.

Ausreichend Kraft in jeder Situation

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 205 km/h. Der Astra kann aber auch beim Zwischensprint mit viel Kraft überzeugen. Auf der Autobahn muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell unterwegs ist, selbst bei 130 km/h reicht noch ein leichter Tipp aufs Gaspedal, und man sprintet davon.

Der Astra Sports Tourer kann nämlich auch bei der Geräuschdämmung überzeugen, und so merkt man akustisch kaum die Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist – es spielt keine Rolle, ob 100 km/h oder 150 km/h, im Innenraum bleibt es immer ruhig.

Lediglich beim Kaltstart bei winterlichen Temperaturen nimmt man ein leichtes Nageln des Dieselmotors wahr. Dennoch würde man nie glauben, dass der Astra nur einen 3-Zylinder-Diesel an Bord hat.

Sehr ausgeglichen zeigt sich der praktische Kombi auch beim Fahrkomfort. Man ist stets sehr gemütlich unterwegs, und Bodenunebenheiten filtert der 470 cm lange Astra Sports Tourer perfekt weg.



Dennoch ist die Straßenlage optimal, und auch bei rutschiger Fahrbahn im Winter ist der Astra nicht aus der Ruhe zu bringen.

Wer den Opel gemütlich bewegt, wird auch die vom Werk versprochenen 5,1 bis 5,4 Liter pro 100 Kilometer realisieren können. Wir haben bei unserem Test im Schnitt 6,2 Liter verbraucht, was durchaus noch ein akzeptabler Wert ist.

Gute Sicherheitsausstattung

Trotz seines Alters kann der Astra auch beim Thema Sicherheit überzeugen, bis hin zum adaptiven Tempomat mit Start/Stopp-Funktion ist alles an Bord, was die Sicherheit erhöhen soll. Ein Highlight sind auch die Matrix-LED-Scheinwerfer, die stets eine perfekte Ausleuchtung der Straße ermöglichen.

Auch wenn der Opel Astra Sports Tourer schon in die Jahre gekommen ist, so hat er sich in unserem Test von einer sehr guten Seite gezeigt. Man merkt ihm das Alter keineswegs an, ganz im Gegenteil.

Vor allem die großzügige Ausstattung, die tollen Sitze und die Langstreckentauglichkeit machen ihn für Vielfahrer besonders interessant.

Die feine 9-Gang-Automatik und der sparsame Diesel ergänzen die positiven Seiten des kompakten Allroundtalents.

Was uns gefällt:

Die luxuriöse Ausstattung, der Motor, die 9-Gang-Automatik, die Straßenlage, der Fahrspaß, das Design, die IntelliLux-Matrix-LED-Scheinwerfer, die AGR-Sitze

Was uns nicht gefällt:

Der Innenraum könnte mehr Ablagen bieten

Testzeugnis:

Ausstattung Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 2

Fahrleistung: 1-

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 2

Kofferraum : 1

Ablagen: 3

Übersichtlichkeit: 1-

Fact Box Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra Ultimate Sports Tourer 1,5 CDTI AT Testwagenpreis ohne Extras € 35.839,00 Testwagenpreis mit Extras € 43.148,00 davon Steuern € 8.351,22 Technische Daten Zylinder 3 Hubraum in ccm 1.496 Leistung PS/KW 122/90 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 285/1.500 – 2.750 Getriebe 9 Gang Automatik Antriebsart Frontantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 11,1 Höchstgeschwindigkeit in km/h 205 Durchschnittsverbrauch in Liter 5,1 – 5,4 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 133 – 141 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 470,2 Breite in cm 187,1 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 151,0 Radstand in cm 266,2 Kofferraumvolumen in Liter 540 – 1.630 Tankinhalt in Liter 48 Leergewicht in kg 1.465 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 1.980 Max. Zuladung in kg 515