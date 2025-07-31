Renault Rafale Atelier Alpine E-Tech PHEV 300 4×4 im Test

In den letzten Jahren hat sich die Renault-Modellpalette ordentlich gewandelt, eines der Highlights ist dabei sicher der Rafale.

Das SUV-Coupé zeigt sich von einer äußerst dynamischen Seite und verbindet moderne Linien mit einem gelungenen Schuss Extravaganz.

Es ist dabei völlig egal, ob man die bullig gestaltete Frontpartie mit den markanten LED-Scheinwerfern betrachtet, oder das elegante Heck mit klarer Linienführung, der Rafale besticht aus jeder Perspektive mit seinem einmaligen Design.

Neu ins Modellprogramm aufgenommen hat man in diesem Jahr die Allradversion mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, damit bietet Renault eine interessante Variante an, die sich vor allem an Kunden richtet, die sich noch nicht ganz auf ein Elektroauto einlassen möchten.

Werbung

Die Verbindung aus Sportlichkeit und Effizienz spricht ebenfalls für diese Modellvariante, die ab 50.760,- Euro erhältlich ist.Unser Testfahrzeug hatte die luxuriöse Atelier Alpine-Ausstattung und damit einen Listenpreis von 55.260,- Euro.

Im Preis enthalten sind aber schon jede Menge Goodies, die man bei der deutschen Premium-Konkurrenz noch für viel Geld dazu kaufen muss.

Werbung

Unter anderem gibt es das Atelier Alpine Fahrwerk mit intelligenter adaptiver Federung, die 4Control adavanced Allradlenkung, 21“-Alufelgen, das Handsfree Parking, einen 12“-Touchscreen mit Google Navi+Services, eine elektrische Heckklappe, ein spezielles Interieurpaket mit Sportsitzen und Massagefunktion für den Fahrer und noch vieles mehr.

Sportiv gestalteter Innenraum im Renault Rafale Atelier Alpine

Optional hatten wir noch das Harman Kardon-Paket, ein Head-up-Display, die wunderschöne Matt-Sonderlackierung Gipfel-Blau matt mit Dach in Black-Pearl und das Panorama-Glasdach Solarbay.

Letzteres ist aber nur für Sonnenanbeter eine gute Wahl, denn selbst im abgedunkelten Modus ist die Sonneneinstrahlung noch enorm. Der Gesamtpreis summiert sich mit den Extras auf 60.420,- Euro.

Den Innenraum kennt man schon aus Espace und Austral, er steht aber auch dem Rafale sehr gut. Die Kombination aus modernem Digitaltacho und 12“-Touchscreen im Hochformat verleiht dem Cockpit einen sehr modernen Touch.

Die Sportsitze mit einer Mischung aus Alcantara-, Stoff- und Lederbezug verleihen dem Innenraum dafür einen sportiven Look, vor allem in Kombination mit den blauen Teppichboden und den blauen Dekoreinlagen, die sich im gesamten Innenraum finden.

Der Touchscreen verfügt über eine schöne Darstellung und eine einfache Bedienung, man findet sich ohne Probleme auf Anhieb zurecht.

Etwas mehr Verwechslungsgefahr besteht aber durch die vielen Hebel rechts vom Lenkrad. Dort sind die Steuerung für die Audioanlage, der Hebel für den Scheibenwischer und der Hebel für die Fahrstufenwahl untergebracht.

Dafür gibt es viel Platz auf der breiten Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer, sehr praktisch ist auch, dass man einen Teil verschieben kann, und so entweder Zugang zu einem großen Staufach oder dem Getränkehalter und USB-Anschlüssen hat.

Trotz Coupé-Charakter sehr viel Platz

Auch wenn der Rafale als SUV-Coupé mit einer sehr dynamischen Linienführung aufwarten kann, bleibt das Platzangebot grandios. Selbst im Fond gibt es genug Knie- und Kopffreiheit, und das Kofferraumvolumen ist mit 539 bis 1.826 Litern Fassungsvermögen ebenfalls mehr als großzügig dimensioniert.

Ein weiteres Highlight ist der Antrieb. Wie beim Hybrid kommt auch beim Plug-in-Hybrid ein 1,2-Liter 3-Zylinder Turbobenziner zum Einsatz, dieser verfügt aber über 150 PS (110 kW) statt 131 PS (96 kW).

Hinzu kommen zwei E-Motoren mit einer Gesamtleistung von 151 PS (111 kW), womit man auf eine Systemleistung von 300 PS (221 kW) kommt.

Der Benzinmotor liefert 230 Nm Drehmoment, die E-Motoren 205 bzw, 195 Nm. Die enorme Schubkraft zeigt sich sehr schnell, sobald man losstartet.

Schon von unten heraus liefert das SUV-Coupé beeindruckende Fahrleistungen. Der Fahrer kann aus verschiedenen Fahrmodi wählen, wobei natürlich die sportlichen Gene am besten im Sportmodus zur Geltung kommen.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 6,4 Sekunden, aber auch beim Zwischensprint von 80 auf 120 km/h, den der Rafale in 4,0 Sekunden meistert, zeigt er sich äußerst agil.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h limitiert, was etwas schade ist, vor allem für die Kunden in Deutschland.

Die Allradlenkung ist ein Traum

Neben den vorzüglichen Fahrleistungen kann der Rafale aber auch mit einer enormen Wendigkeit und top Straßenlage aufwarten. Die Kraft wird nicht nur jederzeit souverän auf die Straße gebracht, er lässt sich auch dank der 4Control Allradlenkung wieselflink um kurvige Straßen zirkeln.

Man giert förmlich nach der nächsten Kurve, nur um die sensationelle Lenkung nochmals genießen zu können. Vor allem Bergpassagen werden mit dem wendigen Renault zu einem Fahrerlebnis der Sonderklasse.

Es ist dabei beeindruckend, dass man die immerhin 2 Tonnen Leergewicht zu keinem Zeitpunkt spürt. Ebenfalls sehr gut gelungen ist der Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort, Bodenunebenheiten werden nämlich perfekt weggefiltert.

Nicht zu 100 Prozent überzeugt aber nach wie vor das Multi Mode-Automatikgetriebe, welches vor allem in der Stadt etwas mehr Feinabstimmung vertragen würde.

Dann wäre der Rafale PHEV noch sparsamer, als er es ohnedies schon ist. Die 22 kWh-Batterie soll für bis zu 105 km E-Reichweite sorgen, wir sind im Test auf knapp über 80 Kilometer gekommen, was schon ein sehr guter Wert ist.

Ist man nur im Hybrid-Modus unterwegs, kommt man laut Werk auf einen Verbrauch von 6,2 Litern pro 100 Kilometern, was wir im Test mit 5,8 Litern sogar noch unterboten haben – ein echter Top-Wert für ein 300 PS-Auto.

Die rundum gute Sicherheitsausstattung und die Möglichkeit, nervige Assistenzsysteme mit nur zweimaligem Druck auf eine Taste zu deaktivieren, sind ebenfalls Vorzüge des Rafale.

In unserem Test hat der Renault Rafale PHEV auf jeden Fall in jede Richtung überzeugen können, er ist ein absoluter Spaßmacher, der auch mit viel Effizienz überzeugt, dabei grandios ausgestattet ist und viel Platz bietet.

Was uns gefällt:

Das Design, die Straßenlage, der Fahrkomfort, die Wendigkeit dank der 4Contral advanced Allradlenkung, der Innenraum, die Geräuschdämmung, das Platzangebot, das Kofferraumvolumen

Was uns nicht gefällt:

Das Multi-Mode Automatikgetriebe, die etwas überladene Seite rechts hinter dem Lenkrad

Testzeugnis:

Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 1

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 1

Kofferraum: 1

Bedienbarkeit: 1

Ablagen: Übersichtlichkeit: 2

Technische Daten Renault Rafale:

Renault Rafale Atelier Alpine PHEV 300 4×4 Testwagenpreis ohne Extras € 55.260,00 Testwagenpreis mit Extras € 60.420,00 davon Steuern € 10.070,00 Technische Daten Zylinder 3 Hubraum in ccm 1.199 Leistung PS/KW 150/110 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 230/1.750 Systemleistung PS/KW 300/221 Getriebe 2 x 4 Gang Automatik Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 6,4 Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 Durchschnittsverbrauch in Liter 0,5 – 0,6 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 12 – 14 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 471,0 Breite in cm 186,6 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 161,3 Radstand in cm 273,8 Kofferraumvolumen in Liter 539 – 1.826 Tankinhalt in Liter 58 Leergewicht in kg 2.012 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.440 Max. Zuladung in kg 428