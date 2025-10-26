Skoda Enyaq RS im Test

Der rein elektrische Skoda Enyaq ist gefühlt gerade erst auf den Markt gekommen, dennoch war es bereits Zeit für ein Facelift. Die Heckansicht zeigt sich dabei im gewohnten Stil, die Frontpartie ist jedoch komplett neu gestaltet worden.

Mit dem neuen Lichtdesign wirkt der Enyaq jetzt futuristischer und soll sich so auch gegen die immer stärker werdende Konkurrenz aus China behaupten.

Für unseren Test haben wir das sportliche Topmodell der Baureihe gewählt, den RS. Diese Version besticht mit einem deutlich sportlicheren Look als die anderen Ausstattungslinien.

Perfekt dazu passt die aufpreispflichtige Farbe Mamba-Grün, die den Enyaq zum absoluten Eyecatcher macht. Unauffällig ist man damit aber keinesfalls unterwegs.

Preislich startet er bei 58.980,- Euro und bietet schon eine sehr gute Basisausstattung. Unter anderem gibt es schon Matrix-LED-Scheinwerfer, ein Sportfahrwerk, ein Canton Soundsystem, eine 3-Zonen-Klimaautomatik, Sportsitze mit Alcantara-Bezug und noch vieles mehr.

Neben der Lackierung und den 21“-Leichtmetallfelgen hat unser Testfahrzeug zusätzlich noch mit einer schwenkbaren Anhängerkupplung, dem Transport-Paket und dem Maxx-Paket aufwarten können, in dem auch die dynamische Fahrwerksregelung inkludiert ist.

Der Gesamtpreis liegt bei 62.948,40 Euro, womit der Skoda nicht gerade der Preisknüller ist, aber im Wettbewerbsumfeld durchaus noch attraktiv positioniert ist.

Vor allem wenn man einen sportlichen Stromer haben möchte, der sich auch im Innenraum entsprechend gestaltet zeigt.

Fein gestalteter Innenraum im Skoda Enyaq

Der Mix aus feinen Alcantara-Bezug auf Türen, Armaturen und Sitzen in Kombination mit den Mamba-grünen Ziernähten und Dekorstreifen sowie den Applikationen im Carbon-Look machen das Cockpit zu einer Augenweide.

Sehr fein ist auch das griffige Sportlederlenkrad, hinter dem sich ein kleiner Digitaltacho findet. Bessere Übersicht bietet das Head-up-Display, das den Fahrer über alles Wichtige informiert, ohne dass er den Blick von der Straße wenden muss.

Der 13“-Touchscreen ist mittig und sehr griffgünstig positioniert, man findet sich auch recht schnell zurecht, und er bietet eine schöne grafische Darstellung aller Elemente. Praktische Schnellwahltasten, die sich unter den mittigen Lüftungsdüsen befinden, erleichtern die Bedienung ebenfalls.

Etwas Eingewöhnung benötigt man bei den Lenkradtasten, deren Funktionen sich nicht auf den ersten Blick erschließen, hat man den Dreh aber mal heraus, klappt es recht gut mit der Bedienung der möglichen Funktionen.

Das Platzangebot kann sich im Enyaq sehen lassen, alle Passagiere finden in jede Richtung viel Raum, und die Sitze für Fahrer und Beifahrer sind extrem bequem und bieten perfekten Seitenhalt bei flotter Fahrt.

Das Kofferraumvolumen ist mit 585 bis 1.710 Litern ebenfalls sehr großzügig dimensioniert, praktisch ist auch die elektrische Heckklappe, die auch via „Fußkick“ unterhalb der Heckschürze geöffnet und geschlossen werden kann.

Antrieb garantiert viel Fahrspaß

Einziger Kritikpunkt beim Innenraumkapitel sind die Getränkehalter, die viel zu klein dimensioniert sind, wodurch selbst gängige Getränkeflaschen darin keinen Platz finden.

Viel Freude sollte dafür wieder der Antrieb garantieren. Der Enyaq wird von E-Motoren mit einer Gesamtleistung von 340 PS (250 kW) angetrieben, dank des Allradantriebs wird die Kraft auch jederzeit sehr souverän auf die Straße gebracht.

Schon im normalen Fahrmodus bietet der Stromer extrem viel Elan, und im Sport-Modus verwandelt er sich zum absoluten Spaßmacher.

Dank der dynamischen Fahrwerksregelung liegt er perfekt auf der Straße, dennoch wird auch der Komfort nicht vernachlässigt. Er wirkt in jeder Situation ausgesprochen wendig, und man fühlt sich auf Anhieb sehr wohl.

Ruft man die volle Leistung ab, sprintet man in nur 5,4 Sekunden aus dem Stand heraus auf Tempo 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h limitiert, was für unsere Straßen mehr als ausreichend sein sollte.

Der Enyaq ist damit auch das ideale Reiseauto, und mit dem Facelift hat auch die Batterietechnik einen Sprung nach vorne gemacht.

Die Batterie verfügt über 84 kWh Brutto- oder 79 kWh Netto-Kapazität. Laut Werk soll man damit zwischen 425 und 556 Kilometer weit kommen, was sich auch als tatsächlicher Wert in unserem Test gezeigt hat.

Wir sind im Schnitt auf einen Stromverbrauch von 17,8 kWh gekommen, womit wir ebenfalls im Schnitt der Werksangabe gelegen sind. Diese reicht von 16,0 bis 20,6 kWh.

Reichweite geht in Ordnung

Rund 440 Kilometer haben wir im Test realisieren können, ohne an die Ladebuchse zu müssen. An einer Schnellladestation kann man mit bis zu 185 kW laden, was ein durchaus brauchbarer Wert ist.

Zumal die meisten Stationen ohnedies nur zwischen 50 und 150 kW bieten und darüber hinaus das Laden auch recht teuer kommt.

Auch bei der Sicherheitsausstattung bietet der Enyaq alles, was man sich wünschen kann, zudem können einzelne Funktionen auch schnell deaktiviert werden, wie etwa der Geschwindigkeitswarner, der nach zwei Klicks verstummt.

In der Summe wurde der Skoda Enyaq im Zuge des Facelifts durchaus im Detail verfeinert und zeigt sich moderner als bisher.

Er ist eine gelungene Kombination aus Familienfahrzeug und Spaßmacher, wer gerne sportlicher unterwegs ist, aber viel Platz für die Familie, Freizeitbeschäftigung oder Geschäft benötigt, findet mit dem Enyaq RS sicher einen passenden Begleiter.

Auch die Reichweite und der Verbrauch können überzeugen. Die feine Ausstattung und die harmonische Materialwahl sind ebenfalls Pluspunkte beim neuen Enyaq.

Was uns gefällt:

Das Design, die Ausstattung, die Abstimmung, die sportiven Fahrleistungen, das Platzangebot, das Kofferraumvolumen, die Reichweite

Was uns nicht gefällt:

Dass es keine Park-Taste gibt, dass die gebremste Anhängelast bei nur 1.200 Kilogramm liegt.

Testzeugnis:

Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 2

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 2-

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 1

Kofferraum: 1

Bedienbarkeit: 2

Ablagen: 3

Übersichtlichkeit: 2

Technische Daten Skoda Enyaq RS:

Skoda Enyaq RS Testwagenpreis ohne Extras € 58.980,00 Testwagenpreis mit Extras € 62.9748,40 davon Steuern € 10.491,4 Technische Daten Leistung PS/KW 340/250 Getriebe 1 Gang Automatik Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 5,4 Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 Durchschnittsverbrauch in kWh 16,0 – 20,6 Reichweite in KM 425 – 556 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 465,8 Breite in cm 187,9 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 162,2 Radstand in cm 276,6 Kofferraumvolumen in Liter 585 – 1.710 Leergewicht in kg 2.238 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.750 Max. Zuladung in kg 512