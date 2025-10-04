Toyota Hilux 2,8l D 4WD GR Sport im Test

Einer der wenigen noch verbliebenen Pickups am österreichischen Markt ist der Klassiker von Toyota. Der Hilux ist seit 1968 im Modellprogramm der Japaner und in der 8. Generation seit 2015 erhältlich.

Pünktlich zum 10. Geburtstag der 8. Generation gibt es jetzt erstmals das praktische Allroundtalent auch in einer sportlichen GR-Sport-Ausführung.

Optisch hebt sich der sportliche Hilux damit deutlich von seinen Brüdern ab. Zu erkennen ist er durch die GR Sport Kotflügelverbreiterung, die GR Sport Front- und Heckstoßstange, einen speziellen Frontgrill und den Designbügel sowie der Laderaumabdeckung in Schwarz.

Werbung

Darüber hinaus gibt es auch noch spezielle Sitzbezüge und Dekorelemente im Carbon-Look im Innenraum, Einrohr Gasdruck-Stoßdämpfer und eine sehr gute Basisausstattung inklusive 17“-Alufelgen, 2-Zonen-Klimaauotmatik, 8“-Toyota Smart Connect Infotainmentsystem, ein Keyless-System und vieles mehr.

Der Listenpreis ist bei uns durch die weltweit einzigartige NoVA leider sehr hoch, der Hilux GR Sport kostet in Österreich 87.090,25 Euro, wobei 37.765,25 Euro davon Steuern sind.

Werbung

Zum Vergleich: In Deutschland kostet das gleiche Modell 65.580,- Euro, kein Wunder also, dass auch Lebensmittel und Co. in Deutschland viel günstiger als bei uns sind, wenn Autos für Handwerker und Gewerbe in Österreich derart besteuert werden.

Sportlicher Touch im Innenraum des Toyota Hilux

Als einziges Extra hatten wir noch die wunderschöne Crimson Spark Red Metallic-Lackierung an Bord, die dem Auto einen noch sportlicheren Charakter verleiht. Der Endpreis liegt damit bei 88.346,25 Euro.

Der Innenraum bietet einen wunderbaren Mix aus der von Toyota gewohnten perfekten Verarbeitung, robusten Materialien und sportlichem Touch.

Das GR Sport-Lederlenkrad mit roter 12-Uhr-Markierung liegt perfekt in der Hand, und die klassischen Rundinstrumente mit roten Zeigern sorgen für einen coolen Look.

Abgerundet wird das Ganze noch durch die feinen Leder/Alcantara-Sportsitze mit weißen Kontrastnähten und die Dekoreinlagen in Carbon-Optik an den Türen.

Ein Bekenntnis zur heutigen Zeit ist der 8“-Touchscreen, der mit einer schönen Grafik und einfachen Bedienung aufwarten kann. Die Klimasteuerung ist noch getrennt und kann einfach via Drehregler und praktischen Tasten bedient werden.

Für perfekten Sound sorgt das JBL-Soundsystem mit 9 Lautsprechern. Fahrer und Beifahrer können sich auch über ein sehr großzügiges Platzangebot freuen, im Fond wird es jedoch etwas enger, da natürlich bei einem Pickup auch noch für die Ladefläche genug Raum sein muss.

Die Pritschenlänge ist 155,5 cm, die Breite 154 cm, und es können Waren und Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von bis zu 850 Kilogramm transportiert werden. Für den Betrieb mit Anhänger auch nicht unwichtig: Die gebremste Anhängelast liegt bei 3.500 Kilogramm.

Kräftiger Dieselmotor

Bei so viel Ladetalent und dem sportlichen Charakter des Fahrzeugs sollte auch die Motorisierung entsprechend ausfallen.

Toyota setzt beim Hilux auf einen klassischen 2,8-Liter-Dieselmotor mit einer Leistung von 204 PS (150 kW). Der Motor liefert zwischen 1.600 und 2.800 U/Min ein maximales Drehmoment von 500 Nm.

Die Schaltung erfolgt über eine 6-Gang-Automatik, die mit sehr sanften Schaltvorgängen aufwarten kann. Wer möchte kann auch via Schaltwippen hinter dem Lenkrad die Gänge selbst sortieren.

Der Motor selbst ist noch ein etwas rauer Geselle, passt aber vorzüglich zum Fahrzeugcharakter, und er kann mit viel Schubkraft in jeder Situation aufwarten.

Tritt man das Gaspedal bis zum Bodenblech durch, sprintet man in nur 10,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, was für einen Pickup dieser Größe schon ein sehr guter Wert ist.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h und sollte somit auch mehr als ausreichend für ein Auto dieser Klasse sein.

Im Vergleich zu den anderen Hilux-Modellen merkt man beim GR Sport auch bei Fahrwerk und Federung die sportlichere Auslegung.

Selbst ohne Beladung klebt der Pickup förmlich auf der Straße, dafür werden Bodenunebenheiten nicht ganz so gut weggefedert. Wer keine so straffe Auslegung möchte, sollte nicht zum GR Sport greifen.

Auch im Gelände ein Hit

Uns hat der Mix aus Sportlichkeit und robustem Charakter aber sehr gut gefallen, vor allem da der Hilux auch abseits befestigter Straßen mit seinem Talent überzeugen kann.

Es stehen verschiedene Offroad-Modi zur Wahl, und es ist auch eine 100% Differentialsperre hinten an Bord. Die Watttiefe liegt bei 700 mm, der maximale Steigungswinkel bei 42 Grad.

Über den Multi Terrain Monitor mit Kameras hat man auch im Gelände eine perfekte Rundumsicht. Trotz sportlicher Auslegung ist der Hilux GR Sport auch offroad ein Highlight.

Positiv überrascht hat uns der Hilux auch beim Verbrauch. Während man bei kleinen Turbomotörchen mit wenig NoVA den WLTP-Wert kaum erreicht, ist es wie so oft bei den mit hohen NoVA bestraften großvolumigen Motoren auch beim Hilux der Fall, dass man den WLTP-Wert locker unterbieten kann.

Laut Werk dürfte sich der Pickup in GR Sport-Ausführung rund 10,7 Liter pro 100 Kilometern genehmigen, wir sind im Test auf einen Durchschnittsverbrauch von nur 9,1 Litern gekommen.

Keinen Grund zur Kritik gibt es auch bei der Sicherheitsausstattung, hier zeigt der Hilux eindeutig Pkw-Qualitäten und kann nicht nur mit einer Fünf-Sterne-NCAP Crashtest Bewertung aufwarten, sondern auch mit Spurhalteassistent und adaptivem Tempomat.

Man kann aber auch alles sehr einfach deaktivieren, wenn man die Assistenten nicht haben möchte.

Auch nach 10 Jahren Bauzeit ist der Toyota Hilux noch am Puls der Zeit und bietet jede Menge Luxus und Spaß. Vor allem die GR Sport-Ausführung hat uns mit einem gelungenen Mix aus Sportlichkeit und Robustheit überzeugt.

Es ist schön, dass es noch Hersteller wie Toyota gibt, die auch im Offroad-Segment eine so sportlich orientierte Variante anbieten.

Was uns gefällt:

die Innenraumgestaltung, das Design, der robuste Auftritt, der Fahrkomfort, das Toyota Touch 2 & Go-System, die Geländegängigkeit

Was uns nicht gefällt:

Fahrverhalten bei Nässe im 2WD-Modus

Testzeugnis:

Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 2-

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 2

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 2-

Ladefläche: 2

Bedienbarkeit: 2-

Ablagen: 2

Übersichtlichkeit: 2

Weitere Infos unter www.toyota.at

Technische Daten Toyota Hilux:

Toyota Hilux 2,8 D-4D GR Sport AT Testwagenpreis ohne Extras € 87.090,25 Testwagenpreis mit Extras € 88.346,25 davon Steuern € 38.221,25 Technische Daten Zylinder 4 Hubraum in ccm 2.755 Leistung PS/KW 204/150 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 500/1.600 – 2.800 Getriebe 6 Gang Automatik Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch Höchstgeschwindigkeit in km/h 175 0 – 100 km/h in sek. 10,7 Durchschnittsverbrauch in Liter 10,7 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 280 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 532,0 Breite in cm 202,0 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 188,0 Radstand in cm 308,5 Tankinhalt in Liter 80 Leergewicht in kg 2.360 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 3.210 Max. Zuladung in kg 850