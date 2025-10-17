Volvo XC90 T8 AWD Ultra Bright im Test

Die zweite Generation des XC90 ist seit 2015 im Volvo-Modellprogramm zu finden, damit ist der XC90 das derzeit am längsten gebaute Modell der schwedischen Marke mit chinesischen Eigentürmern.

Für das aktuelle Modelljahr ist der XC90 aber nochmals aufgefrischt worden, die Änderungen liegen dabei nur im Detail. Vor allem die geglättete Frontpartie sticht ins Auge.

Dennoch hat sich an der Grundlinie nichts geändert, das seit 2015 gebaute SUV verfügt wirklich über ein sehr zeitloses Design, welches in 30 Jahren vermutlich noch genauso begeistert wie vor 10 Jahren oder heute.

Im Vergleich zum Marktstart hat sich aber die Motorenauswahl drastisch verkleinert, es gibt den XC90 nur noch als T8 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb .

In Kombination mit der Ultra Bright-Ausstattung, die wirklich schon überaus noble Ausstattungsdetails bietet, startet der SUV bei 98.250,- Euro.

Trotz guter Basisausstattung hat uns das Testfahrzeug noch mit dem Executive-Paket, einer Anhängerkupplung, Akustiverglasung für die Seitenfenster, einem Ladekabel Typ2 mit 6-Meter Länge und abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule verwöhnt.

Der Endpreis summiert sich damit auf 108.480,- Euro und ist immer noch günstiger als beim rein elektrischen EX90 in etwa gleicher Ausstattung.

Mit an Bord ist alles, was das Herz begehrt, angefangen von den wunderbaren Matrix-LED-Scheinwerfern über das adaptive Luftfederfahrwerk mit Four C-Technologie, die klimatisierten Nappaledersitze bis zum klangvollen Premium Sound System von Bowers & Wilkins.

Luxuriöse Ausstattung im Volvo XC90

Im Innenraum erkennt man den neuen Modelljahrgang vor allem am neuen 11,2“ Touchscreen, der über eine noch schönere Darstellung verfügt und schneller reagiert.

Der XC90 wirkt noch genau so wie man sich einen Volvo immer vorgestellt hat, die gewählten Materialien sind hochwertig, und alles macht den Eindruck für die Ewigkeit gebaut zu sein.

Auch die Kombination aus dunklen und hellen Materialien sowie den Lautsprecherboxenverkleidungen im Alu-Look verleiht dem Innenraum einen sehr noblen Touch.

Im Vergleich zum EX90 kann der XC90 noch mit dem typischen Volvo-Stil aufwarten, und auch die Bedienung ist deutlich einfacher.

Zwar ist auch das meiste über den Touchscreen zu steuern, aber zumindest das Licht und andere wichtige Funktionen sind von diesem noch entkoppelt.

Ein Traum sind auch die Nappaledersitze mit Sitzklimatisierung, die über einen sehr großen Einstellbereich verfügen und so für Groß und Klein gleichermaßen ideal sind. Zudem sind sie sehr bequem und bieten einen perfekten Seitenhalt.

Auch das Platzangebot kann sich sehen lassen, selbst im Fond steht noch in jede Richtung viel Raum zur Verfügung.

Lediglich wer seinen XC90 tatsächlich als 7-Sitzer verwendet, muss für die zwei zusätzlichen Gäste weniger Platz einkalkulieren. Für Kinder oder kleinere Erwachsene sind diese Plätze aber immer noch akzeptabel.

Sehr großer Kofferraum

Das Kofferraumvolumen liegt bei voller Besatzung bei 244 Litern, ist man nur zu fünft unterwegs, stehen 650 Liter Stauraum zur Verfügung. Wer den XC90 zu zweit bewegt, kann nach Umklappen der zweiten Sitzreihe bis zu 1.941 Liter Stauraum schaffen.

Bei so viel Ladetalent schadet eine hohe Leistung natürlich nicht, und auch hier kann der XC90 überzeugen.

Ein 2,0-Liter 4-Zylinder mit 310 PS (228 kW) wird von einem 145 PS (107 kW) starken E-Motor unterstützt. Damit hat man insgesamt 455 PS (335 kW) zur Verfügung.

Während der Benziner von 3.000 bis 4.800 U/min ein Drehmoment von 400 Nm liefert, steuert der E-Motor vom Start weg bis 3.280 U/min 309 Nm Drehmoment bei.

Was sich am Papier schon mal recht eindrucksvoll liest, erweist sich auch in der Praxis als ebenso beeindruckend.

Es ist kaum zu glauben, mit welcher Leichtigkeit das schwere SUV davon sprintet und in nur 5,4 Sekunden die 100 km/h-Marke erreicht. Aber auch beim Zwischensprint wirkt der große Volvo sehr agil und kann mit viel Fahrspaß überzeugen.

Im rein elektrischen Modus kann man bis zu 140 km/h schnell sein, sonst ist die Höchstgeschwindigkeit auf 180 km/h limitiert, so wie bei allen Volvo-Modellen.

Die Batterie mit 14,7 kWh nutzbarer Energie soll bis zu 71 Kilometer elektrische Reichweite ermöglichen, wir sind im Test auf durchaus gute 55 Kilometer gekommen.

Verbrauch geht in Ordnung

Für die ersten 100 Kilometer haben wir einen Verbrauch von rund 4,7 Liter geschafft, im Idealfall erreicht man laut Werk 3,5 bis 3,7 Liter.

Bei entladenen Batterien liegt der Verbrauch nach Angaben von Volvo zwischen 7,8 und 8,6, was auch durchaus ein realistischer Wert ist, sofern man den Fahrspaß des Autos nicht zu sehr ausreizt.

Dies fällt in der Praxis jedoch schwer, da der Volvo XC90 wirklich viel Fahrfreude bereitet. Neben der feinen 8-Gang-Automatik ist vor allem das adaptive Luftfederfahrwerk für den Höchstgenuss an Fahrspaß verantwortlich.

Zum einem schwebt man förmlich über die Straße, zum anderen hat man aber nie das Gefühl, den Straßenkontakt zu verlieren und kann den XC90 durchaus agil über kurviges Gelände treiben.

Natürlich kommt bei Volvo auch die Sicherheit nicht zu kurz, der XC90 verfügt über alle nur erdenklichen Assistenzsysteme, die zudem auch sehr zuverlässig arbeiten.

Auch nach 10 Jahren Bauzeit hat der Volvo XC90 nichts von seinem Glanz verloren, ganz im Gegenteil. Er bietet einen gelungenen Mix aus moderner Technik, aber doch vertrauter Bedienung und übertreibt es nicht mit der Technologisierung, so wie der EX90.

Man fühlt sich auf Anhieb sehr wohl, hat jede Menge Platz und kann sich auch über viel Fahrspaß bei effizientem Verbrauch freuen.

Ein weiteres Highlight ist die Luftfederung, die ihn zu einem komfortablen Begleiter auch auf der Langstrecke macht. Der XC90 ist vielleicht der wirklich letzte „echte“ Volvo und daher auf jeden Fall ein Highlight.

Was uns gefällt:

Das Design, die Ausstattung, der Fahrkomfort, die Federung, der Fahrspaß, die Leistungsentfaltung, das Platzangebot, die Straßenlage

Was uns nicht gefällt:

Dass es nur noch eine Motorvariante gibt

Testzeugnis:

Sicherheit: 1

Ausstattung Komfort: 1

Verbrauch: 2

Fahrleistung: 1

Fahrverhalten: 1

Verarbeitung: 1

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 1

Platzangebot Rückbank: 1

Kofferraum: 1

Bedienbarkeit: 2

Ablagen: 1

Übersichtlichkeit: 1-

Technische Daten Volvo XC90:

Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid Ultra Bright Testwagenpreis ohne Extras € 98.250,00 Testwagenpreis mit Extras € 108.480,00 davon Steuern € 18.080,00 Technische Daten Zylinder 4 Hubraum in ccm 1.969 Leistung PS/KW 310/228 Systemeistung PS/KW 455/335 Max. Drehmoment Nm/bei U/min 400/3.000 – 4.800 Getriebe 8 Gang Automatik Antriebsart Allradantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 5,4 Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 Durchschnittsverbrauch in Liter 3,5 – 3,7 CO2 Ausstoß pro km in Gramm 80 – 84 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 495,3 Breite in cm 192,3 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 177,3 Radstand in cm 298,4 Kofferraumvolumen in Liter 244 bis 1.941 Tankinhalt in Liter 71 Leergewicht in kg 2.365 Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.950 Max. Zuladung in kg 585