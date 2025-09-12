Der neue BYD Seal 6 DM-i Touring

Die Erweiterung der Modellpalette bei BYD geht munter voran, nach ATTO2 und Dolphin Surf ist der Seal 6 DM-i Touring das nächste neue Produkt des chinesischen Herstellers.

Erstmals kommt mit dem Fahrzeug jetzt ein Mittelklassekombi mit Plug-in-Hybrid-Antrieb auf den Markt. Während die Front vom Seal übernommen wurde, zeigt sich das Heck von einer ganz neuen Seite.

Trotz dynamischer Linienführung bietet der Seal 6 DM-i Touring einen riesigen Kofferraum, das Fassungsvermögen liegt zwischen 500 und 1.535 Litern. Das Cockpit entspricht jenem des Seal und verfügt wieder über einen großen Touchscreen.

Modernes Cockpit mit großem Touchscreen im neuen BYD

Je nach Modell ist er 12,8″ oder 15,6″ groß, hinter dem Lenkrad befindet sich zudem ein 8,8″-Digitaltacho. Der 484 cm lange Kombi wird in drei Ausstattungslinien und zwei Motorisierungen angeboten.

Das Basismodell, der Seal 6 DM-i Touring Boost, verfügt über eine Systemleistung von 184 PS (135 kW) und hat eine 10,08 kWh-Batterie an Bord, die für rund 50 Kilometer E-Reichweite sorgt.

In den Ausstattungslinien Comfort Lite und Comfort kommt ein Antrieb mit 212 PS (156 kW) zum Einsatz, die Batterie verfügt hier über 19 kWh und ermöglicht bis zu 100 Kilometer elektrische Reichweite.

Dank eines 65 Liter-Tanks soll die kombinierte Reichweite bei bis zu 1.350 Kilometern liegen. Auch preislich ist der Seal 6 DM-i Touring wieder ein Hit. Das Basismodell kommt zum Start auf 35.890,- Euro, das Topmodell ist ab 39.990,- Euro bestellbar.