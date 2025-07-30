Aufwertung für Cupra Leon und Formentor

Der Cupra Leon erhält mit dem optionalen „Driving Performance Paket“ die Seitenschweller und Heckspoiler in Obsidian-Schwarz sowie die Adaptive Dämpferregelung (DCC) und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen „Mistral“ in Matt-Schwarz.

Für den Formentor können optional die Matt-Schwarzen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen „Arctic“ gewählt werden. Ergänzt werden die Akzente durch die Cupra Pedalerie in Dark Aluminium.

Neue Lackierung für die zwei Cupra-Modelle

Zusätzlich verleiht die neue Lackierung „Dark Void“ dem Formentor, Leon und Leon Kombi in allen Ausstattungslinien einen besonders markanten und selbstbewussten Auftritt.

Das Exterieur wird durch die Einführung der HD Matrix LED-Scheinwerfer aufgewertet. Die Sicherheit wird zudem durch den Abbiegeassistenten weiter erhöht.

Mithilfe von Radarsensoren erkennt das System querende Fahrzeuge bei niedrigen Geschwindigkeiten und warnt den Fahrer visuell und akustisch bei Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h. Falls nötig, kann es bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h automatisch eine Notbremsung durchführen.