Plug-in-Hybrid Testberichte

Renault Megane Grandtour E-TECH PHEV Edition One – Testbericht

Mit dem Megane Grandtour E-TECH bietet Renault jetzt auch in der Kompaktklasse einen Kombi mit Plug-in-Hybrid-Antrieb an. Wir verraten in unserem Test, was für ihn spricht.

Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber