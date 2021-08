Rimac Nevera: das am schnellsten beschleunigende Serienfahrzeug der Welt [mit Video]

Auf dem Weg zu seinem Amerika-Debüt bei "The Quail: a Motorsports Gathering" in Kalifornien machte der Rimac Nevera einen kurzen Zwischenstopp auf dem Drag Strip des Famoso Raceway .

Bereits im Juni hatte er den inoffiziellen Weltrekord für das am schnellsten beschleunigende Serienauto aufgestellt, aber jetzt war es an der Zeit, ihn vor den Offiziellen des Famoso Raceway und den Experten von DragTimes zu wiederholen.

Der Wagen wurde von Brooks Weisblat von DragTimes gefahren und war – wie jeder Nevera – mit Michelin Pilot Sport 4S Standardreifen ausgestattet. Auf dem Famoso Drag Strip herrschte eine Lufttemperatur von 37°C und eine Streckentemperatur von 65°C.

Mit aktivierter Launch Control – dazu muss man nur den linken Fuß auf die Bremse stellen und das Gaspedal durchtreten – bereitete sich der Nevera darauf vor, die volle Kraft seines 1.914 PS starken Antriebsstrangs über vier separate Elektromotoren zu entfesseln. Nachdem der Fuß von der Bremse genommen wurde, überwachten die fortschrittlichen Steuersysteme wie das Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2 die Traktion der Räder.

Dabei wird die Kraftverteilung so ausgesteuert, dass die Räder mit der meisten Haftung auch die größte Antriebskraft bekommen. Dadurch wird das Durchdrehen der Räder minimiert, die Beschleunigung maximiert, und treibt den Nevera die Piste hinunter.

Weltrekordzeit von 8,582 Sekunden

In nur einem Wimpernschlag schaffte der Nevera die ¼-Meile in einer Weltrekordzeit von 8,582 Sekunden , bei einer Höchstgeschwindigkeit von 167,51 mph (entspricht 269,58 km/h). Der Lauf war der 11. des Tages in kurzer Folge, ohne Leistungsabfall zwischen den Läufen, und kann in voller Länge auf dem Dragtimes YouTube-Kanal angesehen werden.

Video vom Weltrekord mit dem Rimac Nevera:

Neveras bisheriger inoffizieller Weltrekord auf der Viertelmeile für ein Serienfahrzeug wurde Anfang des Jahres bei Tests in Kroatien auf einer unpräparierten Landebahn mit 8,62 Sekunden aufgestellt. Rimac hat nun seinen eigenen Rekord überboten und Zeiten erzielt, die von Dritten unabhängig verifiziert werden können – wobei noch viel Leistung durch Over-the-Air-Software-Updates freigesetzt werden kann.

Lerndende Traktionskontrolle

Miroslav Zrnčević , Test- und Entwicklungsfahrer, dazu im Interview: „Dies war unser erster Test auf einer VHT (geklebten) Oberfläche, daher wussten wir nicht, was uns erwartet. Zunächst fuhren wir weniger als die erwarteten ¼-Meile-Zeiten (8,7 und 8,8 Sekunden) als auf einer normalen, nicht präparierten Oberfläche in Europa. Die Streckentemperatur betrug 65°C und wir mussten einige Anpassungen vornehmen.

Unsere Traktionskontrolle lernt bei jedem Lauf den Untergrund kennen und passt die Drehmomente an den Rädern an. Nach einigen Anpassungen und verschiedenen Strategien zum Aufwärmen der Reifen gelang es uns, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Brooks half uns mit seiner Erfahrung bei der Aufbereitung des Autos, und es gelang uns so, den Weltrekord für das am schnellsten beschleunigende Serienauto aufzustellen und auch unseren eigenen ¼-Meilen-Rekord zu schlagen.

Dennoch sind wir zuversichtlich, dass der Nevera noch viel mehr zu bieten hat und dass wir mit mehr Erfahrung und Tests auf dieser Art von Oberfläche noch schneller werden können. Wir werden wiederkommen.“

Nevera ist ein mächtiger kroatischer Sturm

Auch Mate Rimac , der Gründer und CEO von Rimac, ist stolz auf die Leistung: „Unser Unternehmen begann mit einem BMW 3er, den ich auf Elektroantrieb umgerüstet hatte und der daraufhin eine Reihe von FIA-Beschleunigungsrekorden aufstellte.

Aber was wir heute produziert haben, ist auf einem ganz anderen Niveau. Das Concept_One war 2011 das am schnellsten beschleunigende Elektroauto der Welt, das die Viertelmeile in 9,9 Sekunden zurücklegte. Diesen Rekord haben wir jetzt mit einem Serienfahrzeug um 1,4 Sekunden unterboten.

Mit vier unabhängigen Motoren, die jeder für sich gesteuert werden, haben wir so viel Flexibilität bei der Beschleunigung und Kurvenfahrt, dass wir einen großen Vorteil gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor haben.“

Es ist das Gesamtpaket, das zählt: „Aber beim Nevera geht es um viel mehr als Geschwindigkeit . Mit dem größten Batteriepaket, das je in ein Serienfahrzeug eingebaut wurde, kann er mit einer einzigen Ladung 340 Meilen zurücklegen. Mit dem von Rimac entwickelten Allrad-Vectoring 2 ist er ebenso wendig wie schnell, und mit elektrisch verstellbaren Dämpfern und aktiver Aerodynamik ist er komfortabel und leise bei der Fahrt und eine Leistungsmaschine auf der Rennstrecke.“

Entworfen, konstruiert, getestet und hergestellt in der weltweiten Zentrale von Rimac Automobili in Kroatien , trägt der Name Nevera mit Stolz sein kroatisches Erbe.

Ein Nevera ist ein mächtiger kroatischer Sturm, der für seine Geschwindigkeit, Wildheit und Energie bekannt ist – ein passender Name also für den Charakter und die Fähigkeiten des Nevera. Die Nevera ist in der Lage, sich im Bruchteil einer Sekunde von einem geschmeidigen Grand Tourer in eine gewaltige Naturgewalt zu verwandeln und wird wie ihr Namensvetter vom Blitz aufgeladen.