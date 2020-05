20 Jahre Hyundai Santa Fe

Der Santa Fe feiert sein 20-jähriges Bestehen und ist zu einer Ikone der Marke geworden. Wir werfen einen Blick zurück und erläutern die Entwicklung des ersten SUV von Hyundai im Laufe der Jahre.

Der Santa Fe ist das am längsten auf dem europäischen Markt befindliche Modell von Hyundai. In der gegenwärtigen vierten Generation hat der Santa Fe über die Jahre eine bedeutende Entwicklung in Bezug auf Design, Sicherheit und Technologie erfahren.

In der zweiten Jahreshälfte wird Hyundai eine deutlich aufgewertete Version der aktuellen Generation mit neuen elektrifizierten Antrieben und wichtigen Design-Updates auf den Markt bringen.

Nach der Einführung vor zwei Jahrzehnten wurde der Santa Fe schnell zu einem der beliebtesten Modelle von Hyundai. Benannt nach einer Stadt im Südwesten der USA, war es das erste SUV des Unternehmens und spielte eine wichtige Rolle bei der Etablierung der Marke Hyundai und somit im SUV-Segment. In den letzten 20 Jahren hat Hyundai weltweit mehr als 5.260.000 Einheiten des Santa Fe verkauft.

Santa Fe der ersten Generation (2000-2006)

Auf dem Genfer Automobilsalon 2000 stellte Hyundai den Santa Fe erstmalig dem europäischen Publikum vor.

Während nachfolgende Generationen im Laufe der Zeit immer hochwertiger wurden, wurde der allererste Santa Fe für seine Funktionalität und Zuverlässigkeit geschätzt.

Im Jahr 2001 musste Hyundai, nicht lange nach dem eigentlichen Produktionsstart, aufgrund der überwältigenden Nachfrage in den USA die Produktion erheblich steigern.

Der Santa Fe der ersten Generation hatte einen robusten aber dennoch raffinierten und auffälligen Auftritt und war in seinen Dimension wesentlich länger und breiter als viele seiner Konkurrenten in diesem Segment.

Dies wiederrum unterstrich seine Praktikabilität und seinen Fahrkomfort sowohl On- als auch Offroad. Der geräumige Innenraum bot ausreichend Platz für bis zu fünf Insassen sowie ausreichend Ladevolumen. Auch mit seiner damaligen umfassenden Serienausstattung war er vielen Mitbewerbern seiner Zeit voraus.

Als Reaktion auf die Nachfrage nach noch mehr Fahrleistung rüstete Hyundai den Santa Fe 2003 mit einem leistungsstärkeren Motor und einem neuen elektronischen Allradantrieb aus.

Santa Fe der zweiten Generation (2006-2012)

Der Santa Fe der zweiten Generation wurde im Jänner 2006 auf der North American International Motor Show vorgestellt. Er trat dort mit einem neuen 2,2-Liter-Dieselmotor und einem aktualisierten 2.7-Liter-V6 Benzinmotor an. Darüber hinaus präsentierte er sich mit deutlich besseren Handlingeigenschaften und aufgewertetem Allradsystem.

Mitte der 2000er Jahre wurde Design für die Kunden immer wichtiger. Daher zeigte sich das Nachfolgemodell des Santa Fe in einem völlig neuem Licht. Ein bestimmender Kühlergrill, selbstbewusst ausgeformte Linien und fein detaillierte Scheinwerfer prägten den Auftritt nach außen.

Der Innenraum wurde mit einer komplett neuen Formensprache ausgeführt, mit einer Reihe von hochwertigen „Softtouch“ Materialien aufgewertet und verströmte somit einen Hauch von Luxus.

Dieser Premiumansatz wurde durch erstmalig eingeführte durchgehende blaue Hintergrundbeleuchtung für Armaturen, Bedienelemente und Schalter eingehend unterstrichen und in Kombination mit einer hochwertigen Lederinnenausstattung noch verstärkt herausgearbeitet. Darüber hinaus erhöhte sich das Platzangebot und erstmalig bestand die Möglichkeit eine dritte Sitzreihe optional hinzuzufügen.

Die damaligen Zeit erforderte es auch, die Sicherheitsfunktionen neu zu überdenken. Daher verfügte der Santa Fe damals über zeitgemäße Sicherheitsfeatures, die Hyundais Führungsrolle bei der Standardisierung der effektivsten Technologien der Branche fortsetzte.

Die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), ein Antiblockiersystem (ABS), Seitenairbags für alle Sitzreihen, ein Reifendruckmonitor und aktive Kopfstützen vorne wurden zu Standardelementen. Innerhalb des Produktionszykluses wurde eine Premium-Version aufgelegt, in der ein Navigationssystem, eine Rückfahrkamera, ein Tempomat und einen Lichtsensor verbaut wurde.

Santa Fe der dritten Generation (2012-2018)

Der Santa Fe der dritten Generation war für Hyundai ein weiterer Quantensprung. Er bot noch mehr Komfort, Premium Qualität, neu abgestimmte Motoren mit effizienten Wirkungsgraden. Darüber hinaus etablierte Hyundai eine neue Designsprache namens „Storm Edge“, die aus raffinierten Linien sowie schwungvollen und ausladenden Flächen bestand.

Durch das emotionalere und bulligere Design kombiniert mit einer Fülle von Premium-Funktionen unterstrich Hyundai die Ambition, den Santa Fe von einem rein funktionalen SUV zu einem anspruchsvollen Lifestyle-SUV zu wandeln.

Aufgrund dessen verhalf die dritte Generation Hyundai dazu, neue Kunden für die Marke zu gewinnen. Er wurde in 2 Varianten aufgelegt, dem Santa Fe als sportlichen Fünfsitzer und dem Grand Santa Fe als Version mit langem Radstand und drei Sitzreihen für sechs oder sieben Personen. Darüber hinaus verfügte die dritte Generation über eine Unibody-Crossover-Plattform.

Der Grand Santa Fe erhielt ein leicht differenziertes Design, einschließlich eines auffälligen sechseckigen Kühlergrills, eine neue designte C-Säule und eine bündige zwei-flutige Abgasanlage. All dies demonstrierte, dass das neue Modell nicht nur die Stärken der früheren Modelle in Bezug auf Praktikabilität, Geräumigkeit und Zuverlässigkeit bewahrte, sondern nun auch den Zeitgeist betreffend Design, Konnektivität und Sicherheit perfekt traf.

Beide Santa Fe-Modelle boten eine ähnliches Innenraumkonzept, das vollständig auf den Komfort der Passagiere und auf Funktionalität ausgerichtet war.

In diese Epoche fielen die Fortschritte in der Technologie der Autohersteller, den Komfort und das Fahrerlebnis ihrer Kunden mit einer Reihe intelligenter Konnektivitätsfunktionen zu verbessern. Infolgedessen bot der Santa Fe der dritten Generation einen optionalen 8-Zoll-Multifunktions-Touchscreen mit Navigation und einfacher, intuitiveren Benutzeroberfläche, sowie verbesserten Spracherkennungs-Befehlen.

Santa Fe der vierten Generation (seit 2018)

Aufbauend auf dem Erfolg seiner Vorgängergenerationen stellte Hyundai 2018 die vierte Generation von Santa Fe vor. Sein Premium Anspruch wird durch sein repräsentatives Erscheinungsbild untermauert, während er mit modernster Technologie sowie erstklassigen Sicherheitsmerkmalen und exzeptioneller Geräumigkeit ausgestattet ist.

Der Santa Fe der vierten Generation beeindruckt mit imposanten Dimensionen, markant profilierter Athletik und stilvollen Details. Der charakteristische Cascading Grille prägt die Front des neuen Santa Fe und macht ihn unverwechselbar.

Die Seitenansicht wird durch eine schlank ausgeführte Linie hervorgehoben, die sich von den Ausläufern der Hauptscheinwerfer bis zur Heckleuchteneinheit erstreckt. Dieser völlig neue Auftritt stärkt den Status des Santa Fe an der Spitze der SUV-Palette von Hyundai.

Das Konzept des Innenraums ist das bisher geräumigste aller Santa Fe Modelle mit 38 mm mehr Beinfreiheit in der zweiten Sitzreiche.

Ausgestattet mit der neuesten SmartSense-Technologie von Hyundai gehört der Santa Fe der vierten Generation zu den sichersten seiner Klasse und erhielt beim Euro NCAP Test die maximale Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung.

Hyundai untermauert immer wieder seine Innovationskraft, so wie auch hier mit der Entwicklung des von Hyundai eigenständig entwickelten und branchenweit ersten Insassenalarms. Dieses System überwacht mit Hilfe eines Ultraschallsensors die Rücksitze. Verlässt der Fahrer das Fahrzeug und es halten sich Passagiere im Fond auf, so erscheint ein Warnhinweis im Kombiinstrument. Werden im Fahrzeug Bewegungen registriert nachdem der Fahrer ausgestiegen ist, aktiviert sich die Hupe.

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist der erweiterte Querverkehrswarner hinten, der den Fahrer beim Ausparken vor seitlich herannahenden Fahrzeugen warnt und um Kollisionen zu vermeiden, dann auch automatisch die Bremse aktiviert. Weiters verfügt der Santa Fe der vierten Generation zum ersten Mal bei Hyundai über ein Head-up-Display, das relevante Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert.

Das fortschrittliche HTRAC Allradsystem von Hyundai verteilt die Kraft variabel und genauestens dosiert auf alle 4 Antriebsräder. HITRAC gewährleistet perfekten Grip in allen Fahrsituationen, ob auf Schnee, rutschigen Straßen oder unter normalen Straßenbedingungen und verbessert darüber hinaus die Kurvenstabilität.