Genesis präsentiert Elektro-Version des GV70

In den USA ist die Hyundai-Nobelmarke Genesis schon sehr erfolgreich, in Europa kann man die luxuriösen Fahrzeuge schon in Deutschland erwerben. Als nächstes möchte die junge Marke aber auch in China Fuß fassen.

Auf der Auto Guangzhou hat daher jetzt die rein elektrisch betriebene Version des GV70 ihre Premiere gefeiert. Optisch unterscheidet sie sich nicht von den Modellen mit Verbrennungsmotor. Der elektrisch betriebene GV70 ist nach dem GV60 , der auf Basis des Hyundai IONIQ 5 entstanden ist, das zweite Elektromodell von Genesis.

Angetrieben wird er von je einem Elektromotor an Front- und Hinterachse, womit man einen elektrischen Allradantrieb zur Verfügung hat. Dieser soll die enorme Schubkraft perfekt auf die Straße bringen.

Die Gesamtleistung liegt nämlich bei 490 PS (360 kW) und ermöglicht einen Sprint von 0 auf 100 km/h in rund 4,5 Sekunden. Über die Batteriegröße und die Reichweite hat man leider noch nichts bekannt gegeben.

Eine Schnellladung mit 800V soll aber in nur 20 Minuten die Batterien von 10% auf 80% aufladen können, wenn man eine so schnelle Ladesäule parat hat. Ob der GV70 mit Elektroantrieb auch nach Europa kommt, hat man ebenfalls noch nicht verraten.