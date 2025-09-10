Hyundai präsentiert Concept Three

Bislang hat Hyundai im Kompaktsegment noch kein rein elektrisches Modell im Programm, mit dem Concept Three hat man jetzt aber einen Ausblick auf ein zukünftiges kompaktes E-Auto gegeben.

Das Design zeigt die neue Designsprache „Art of Steel“, die dem Stromer einen sehr eigenständigen und dynamischen Look verleiht. Auch wenn die Designsprache ganz neu ist, erinnert das Concept Car stark an den Veloster.

Vor allem die sportliche Frontpartie, die gegenläufig öffnenden Türen und die nach hinten hin aufsteigende Fensterkante sowie das knackige Heck wecken starke Erinnerungen an das Kompaktcoupé von Hyundai.

Innenraum des Hyundai Concept Three zeigt sich sehr futuristisch

Nachdem bereits der IONIQ 5 der vorab präsentierten Studie in der Serienversion sehr ähnlich war, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Optik des Concept Three auch viele Elemente in der Serie zeigen wird.

Noch Concept Car-Charakter hat auch der Innenraum, der sich ebenfalls von einer sehr markanten Seite zeigt. Die Sitze sehen mehr wie aus einer Lounge aus, das Cockpit verfügt über mehrere kleine Displays.

Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie sich das Concept Car bis in die Serie entwickeln wird, vor 2027 sollte man mit einem Marktstart aber wohl nicht rechnen.